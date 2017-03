Iz Samsunga stiže još jedan monitor zakrivljenog zaslona

Samsung je predstavio novo pojačanje unutar svoje serije monitora sa zakrivljenim zaslonima. Novi model dolazi pod nazivom C27H580.



Kao što sam naziv djelomično otkriva radi se o monitoru s 27-inčnim zaslonom. Ono što naziv ne otkriva je da se radi o zakrivljenom SVA panelu omjera stranica 16:9 i FHD rezolucije (1.920 x 1.080 točaka). Zakrivljenost kod ovog modela iznosi 1800R.



Što se samih tehnikalija tiče monitor se još odlikuje kontrastom od 3.000:1, vidljivim kutovima od 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno) te podrškom za 8-bitne boje. Kad smo kod boja napomenimo kako Samsung ističe kako C27H580 pokriva 119,3% sRGB spektra.



Nadalje, monitor ima osvjetljenje od 250 cd/m2, brzinu odziva od 4 ms (GtG) te podršku za AMD-ovu FreeSync tehnologiju. Osnovna brzina osvježavanja kod ovog modela iznosi 60 Hz koja se uz malu pomoć AMD-a može podići do 72 Hz.



Od video ulaza Samsung je osigurao po jedan HDMI (1.4a), DP (1.2a) i D-Sub port. Nadalje, sa stražnje strane monitora nalaze se još i 3,5-milimetarski Audio In i Out portovi te priključak za strujni adapter.



Monitor je „upakiran“ u plastično kućište mornarsko plave boje s tankim rubovima oko zaslona. Ovaj model ne podržava VESA standard. Monitor bi se uskoro trebao pojaviti u prodaji po cijeni od oko 320 USD.