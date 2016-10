Iz WD-a stižu redizajnirani diskovi jarkih boja

WD je ovih dana obnovio svoju ponudu prijenosnih diskova iz My Passport i My Book serije. WD se odlučio za potpuni redizajn, koji osim novog izgleda kućišta donosi i jarke boje od čega dvije nove koje do sada nisu bile u ponudi –žutu i narančastu.



Po običaju 2,5“ My Passport modeli bit će dostupni u kapacitetima od 1 TB do 4 TB i moći će se nabaviti u izdanjima za PC i Mac računala. Oba modela imaju USB 3.0 sučelje i hardversku 256-bitnu AES enkripciju podataka.



WD je obnovio ponudu i unutar 3,5“ My Book serije diskova. No ovaj put WD se zadržao samo na redizajnu kućišta, dok od boja možete izabrati bilo koju sve dok je željena boja kućišta –crna. Kako se unutar kućišta nalazi disk za desktop računala i krajnji kapacitet je veći – do 8 TB.



Uz diskove dolazi i WD-ov softver –WD Backup koji kako mu samo ime kaže služi za jednostavan backup podataka. Početna cijena za My Passport diskove (1 TB) iznosi oko 80 dolara, a za My Book diskove (3 TB) oko 130 dolara.



Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.