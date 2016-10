Iz Zotaca stiže mini PC s GTX-om 1080

Zotac je ovih dana proslavio desetogodišnju rada te je tom prilikom predstavio i slavljenički model Magnusa. Podsjetimo, Magnus je tvrtkin mini PC kojeg odlikuju vrhunske komponente te vodeno hlađenje.



Novi model (ZBOX-EN1080) dolazi s Nvidijinom GeForce GTX 1080 grafičkom karticom te sa Intelovim Core i7-6700 procesorom (šesta generacija - Skylake). Procesor ima četiri jezgre brzine do 4.0 GHz, a grafika 8 GB GDDR5X memorije.



Slavljenički Magnus ima dva SO-DIMM memorijska utora koji podržavaju DDR4 memoriju do brzine 2.133 MHz. Što se količine tiče, Zotacov Magnus može se opremiti s do 32 GB memorije. Grafička kartica omogućava spajanje do četiri monitora i ima dva DP te tri HDMI porta.



Zotac se pobrinuo da Magnus EN1080 ima i dovoljno i podatkovnog prostora pa je u njega moguće pored klasičnih 2,5“ diskova i SSD-ova moguće ugraditi i SSD-ove M.2 formata. Od ostalih portova na raspolaganju su po dva USB 3.1 porta (jedan USB-C) te četiri USB 3.0 porta i jedan Gigabitni LAN port.



Magnus EN1080 podržava i bežične tehnologije –Wi-Fi (802.11 ac/b/g/n) i Bluetooth (4.2). Također nije izostala i podrška za G-Sync i VR tehnologije.



Dimenzije uređaja su 225 x 203 x 128 milimetara. Slavljenički model se još ističe po posebnom SPECTRA osvjetljenju te posebnom logou.



Detaljnije specifikacije za Zotacov Magnus EN1080 10 Year Anniversary Edition model možete pronaći na proizvođačevim internetskim stranicama. Cijena za sada nije poznata.