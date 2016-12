Izbor čitatelja Buga za 2016. – Najgori proizvod godine

Ovaj izbor malo će koga začuditi, radi se o očekivanoj “lančanoj reakciji”, potaknutoj aferom oko samozapaljenja Galaxy Note 7. Prvo je organizirana zamjena uređaja “ispravnom” verzijom, ali i nakon toga su se događali incidenti, odnosno samozapaljenja baterija, što je potaknulo veliki medijski interes. Zanimljivo, niti jedan slučaj samozapaljenja nije zabilježen u Europi, ali i prodaja je prvo startala u SAD-u. Samsung se na kraju odlučio na krajnju mjeru – povrat novca i povlačenje uređaja iz prodaje. A kada smo krajem ljeta imali priliku koristiti Note 7 – oduševio nas je! Prema svim značajkama, to je u trenutku predstavljanja bio ponajbolji mobitel na svijetu. Tko bi tada i pomislio kakva će ga sudbina zadesiti…

Visoko drugo mjesto, u ovoj neslavnoj kategoriji, igre No Man’s Sky u potpunosti je opravdano. Taj silno očekivani hit budio je nadu u mogućnost da i mali studiji mogu proizvesti planetarno uspješni naslov. Iako se Hello Games može svrstati u indie scenu, to ih nije nimalo sputalo pri formiranju cijene za No Man’s Sky od 60 eura, a upravo je to ispao najveći bezobrazluk, kad se pogleda kakav produkt je u konačnici isporučen kupcima koji su nasjeli na marketinški hype. iPhone 7 završio je tu gdje je, ponajviše zbog odbacivanja standardnog ulaza za slušalice, a i premalo inovacija, uz paprenu cijenu.

Samsung Galaxy Note 7 38,21% No Man’s Sky 13,76% Apple iPhone 7 12,02% Online Shop Abrakadabra 10,62% Netflix u Hrvatskoj 10,22% Facebook Live 6,55% Snap Spectacles 3,21% Microsoft Band 2 2,94% Google Pixel 1,67% AKG N90Q Quincy Jones 0,80%

Naš izbor

Nama se Note 7 kao uređaj previše svidio, pa ga izostavljamo u svom izboru i ovaj se put razilazimo s vama… Ali zato se slažemo da je No Man’s Sky ispao malo teža svinjarija i iskreno sažalijevamo sve one koji su dali 60 eura za tu površnu igru. Vrlo smo dugo čekali dolazak Netflixa u Hrvatsku, a onda smo za isti novac kao i korisnici na Zapadu, dobili drastično okljaštrenu ponudu, bez imalo lokalizacije. Vrlo razočaravajuće. A Pixel ističemo samo iz jednog razloga – bezobrazno visoke cijene!

1. No Man’s Sky

2. Netflix u Hrvatskoj

3. Google Pixel