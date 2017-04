Japanci do 2025. godine prelaze na 4K i 8K TV program

Zamjenik direktora japanskog Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacija, Masayuki Suga, prilikom svojeg izlaganja na ovogodišnjoj MIPTV konferenciji u francuskom Cannesu najavio je kako je cilj japanskih vlasti svim svojim građanima do 2025. godine omogućiti praćenje televizijskog programa u Ultra HD (4K) i 8K rezolucijama.



Primarni cilj vlasti bit će kompletna pokrivenost Japana 8K signalom do 2020. godine odnosno do održavanja Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara u toj zemlji.



Promocija sadržaja i u Ultra HD i 8K rezolucijama, kao i pripadajuće opreme nužne za prikaz takvog sadržaja ključni su segment plana ekonomskog rasta ove azijske zemlje što se planira ostvariti i zahvaljujući uskoj suradnji tamošnjeg državnog i privatnog sektora.



Što se tiče Ultra HD rezolucije, prvi testovi sadržaja u toj rezoluciji u Japanu su započeli tijekom 2014. godine, a tijekom 2018. godine se planira puna dostupnost servisa koji prikazuju takav sadržaj.



Promocija i testiranje Ultra HD sadržaja provedeno je postupno u koracima, a isto će vrijediti i za sadržaj u 8K rezoluciji. U konačnici do 2020. godine 50% kućanstava u Japanu gledat će televiziju u 4K i 8K rezoluciji, a do 2025. godine istu mogućnost bi trebalo imati 100% tamošnjih kućanstava.