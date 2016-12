Jednostavnije plaćanje na Google Playu uz Tele2

Tele2 Hrvatska svim svojim korisnicima nudi novu mogućnost – kao način plaćanja u Google Play Trgovini moguće je koristiti Tele2 račun. Ako žele kupiti aplikaciju, igru, film, dodatne bodove u svojoj omiljenoj igri ili bilo kakav sličan sadržaj koji se naplaćuje, korisnici sada to mogu učiniti putem svog Tele2 računa.



“Izravna naplata u Google Play Trgovini je nova funkcionalnost na hrvatskom tržištu koju uvodi Tele2, a to je ujedno i jedna u nizu novih pogodnosti koje je omogućilo znatno ulaganje u mrežu s ciljem postizanja najviše razine kvalitete, potvrđene i P3 istraživanjem” izjavio je na prezentaciji ove nove usluge gosp. Antun Glavica, komercijalni voditelj projekta Tele2 tima.



„Za korištenje ove usluge prvi put je potrebno povezati Tele2 račun s Google Play uslugom, bez unosa broja kreditne kartice i ostalih financijskih detalja. Kad korisnik naiđe na sadržaj koji ga zanima i želi ga kupiti, samo klikne na opciju i izabere Tele2 račun kao način plaćanja. Tele2 pretplatniku sadržaj će se naplatiti na sljedećem računu, a Tele2 korisniku bonova smanjit će se trenutno stanje računa za potrošeni iznos”, dodao je tehnički voditelj projekta, Igor Radovan.



Sve sigurnosne značajke u Google Play Trgovini se i dalje zadržavaju. Korisnik tako može postaviti svoj uređaj da traži autorizaciju plaćanja za sve kupnje, putem otiska prsta ili lozinke, ili ako su opušteniji i ne žele dodatne korake, korisnici mogu preskočiti ovaj proces. Uz sve to, postoji opcija mjesečnog i transakcijskog limita koja će ih podsjetiti na potrošnju. Sve cijene će biti u kunama, tako da neće biti potrebe za preračunavanjem valuta ni brigom koliko će biti naplaćeno na sljedećem računu ili oduzeto s računa korisnika bonova.