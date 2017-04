Još dva dana za sudjelovanje u nagradnoj igri

Ako imate travanjski Bug, a niste iskoristili jedinstveni kod za sudjelovanje u nagradnoj igri, podsjećamo vas da to učinite što prije. Nagradna igra završava u petak 28. travnja u 23,59. Inače, Bug br. 293 (travanj) je još uvijek u prodaji.



Da podsjetimo, čitatelji Buga 293 imaju priliku osvojiti nešto iz asortimana ADATA eksterne pohrane. ADATA je poznata po svojim vrlo izdržljivim robusnim vanjskim diskovima, a kao ovomjesečni sponzor osigurali su tri nagrade – dva vanjska SSD-a SD600 kapaciteta 256 GB i jedan prijenosni disk HD650 kapaciteta 1 TB.



Prve dvije nagrade su identične –ADATA SD600 vanjski SSD kapaciteta 256 GB. Razlika je jedino u tome što nudimo disk u crvenoj i crnoj varijanti. Ono što ga krasi od specifikacija su brzina čitanja do 440 MB/s, brzina zapisivanja do 430 MB/s te novi vrlo pouzdani memorijski modul 3D TLC NAND Flash.



Disk se spaja putem USB 3.1 sučelja, a primjerice, video datoteku od 5 GB moguće je prenijeti u svega 26 sekundi. Spomenuli smo robusni dizajn – SD600 je otporan na šokove i udarce, a svojim malim dimenzijama omogućuje vrlo lako i jednostavno prenošenje.



Treća nagrada je ADATA prijenosni disk HD650 u crvenoj boji. Kapacitet diska je 1 TB, a spaja se na USB 3.0 sučelje. Valja spomenuti da i ovaj uređaj svojim dizajnom nudi otpornost na šokove i udarce te ima dodatni zaštitni površinski sloj.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potražite jedinstveni kod u Bugu, posjetite web stranicu www.bug.hr/nagradna/adata i tamo upišite svoje osobne podatke i prepišite jedinstveni kod.