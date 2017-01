Još malo o Snapdragonu 835

Zadnjih mjeseci na kapaljku stižu informacije o budućem Qualcommov SoC-u – Snapdragonu 835. Podsjetimo, riječ je o SoC-u kojeg će većina proizvođača mobitela ove godine ugrađivati u svoje modele iz vrha ponude i koji će s trona zbaciti aktualni Snapdragon 821.



Do sada smo već imali prilike saznati kako će Snapdragon 835 proizvesti Samsung pomoću 10-nanometarskog procesa, kako će imati osam Kryo jezgri, Adreno 540 grafiku, podršku za gigabitni X16 LTE modem te četverokanalnu LPDDR4X RAM i UFS 2.1 flash memoriju.



Zahvaljujući slajdovima koji su procurili ovih dana, sada su poznate i nešto detaljnije specifikacije. Snapdragon 835 imat će osam Kryo 280 jezgri – četiri brzine do 2,45 GHz s 2 MB L2 cachea i četiri štedljive jezgre brzine 1,9 GHz s 1 MB L2 cachea.



Adreno 540 grafika donijet će do 25% bolje performanse u odnosu na grafiku iz Snapdragona 820/821 (Adreno 530). Dodatno, Adreno 540 donosi podršku za reprodukciju videa 4K kvalitete pri 60 fps te podršku za OpenGL ES, Vulkan, DirectX 12 i Quick Charge 4.0 tehnologije. U usporedbi sa Snapdragonom 801, Snapdragon 835 trošit će 50% manje energije, a baterija nakon samo 5 minuta punjenja omogućit će uređaju dodatnih pet sati rada.



Desetak minuta duže na punjaču (15 minuta) napunit će bateriju uređaja do 50%. Potpune specifikacije saznat ćemo za koji dan, tijekom CES 2017 sajma za kada je Qualcomm najavio i službeno predstavljanje.