Jubilarni 50. CES imat će po prvi put govornika iz Hrvatske i to iz - Buga!

Točno je mjesec dana ostalo do početka najvećeg svjetskog sajma novih tehnologija, CES-a 2017, koji će se od 5. do 8. siječnja 2017 u Las Vegasu održati jubilarni pedeseti put. Osim što služi kao podij za predstavljanje čak 20.000 novih tehnoloških uređaja, na CES-u se tijekom sva četiri dana trajanja održava i konferencijski program prepun zanimljivih predavanja i panel-rasprava.

Po prvi put će tako na CES-u 2017 nastupiti i govornik koji dolazi iz Hrvatske i to iz Buga - izvršni urednik Dragan Petric. Zajedno s kolegicom iz Indiegogoga, Kate Drane, drugog dana održavanja sajma održat će predavanja pod nazivom "Startup Spotlight: Whom to Watch in 2017".

CES je, naime, najveća svjetska izložba startupa - na uvjerljivo najzanimljivijem dijelu sajma koji se zove Eureka Park predstavit će se njih preko 500 odabranih između otprilike 5.000 prijavljenih koji su htjeli zakupiti izlagački štand. Petric i Drane su, sudjelujući u odabiru "povlaštenih" koji će nastupiti upoznati s onim što će biti prikazano na nadolazećem CES-u te će tijekom svojeg izlaganja u Las Vegasu publici predstaviti proizvode i tehnologije za koje smatraju da bi mogli diktirati trendove u godini ispred nas.

Svojedobno su, upravo na Eureka Parku na CES-u, svoj debitantski javni nastup imali Pebble Watch i Oculus VR, odakle je krenuo njihov globalni poslovni uspjeh. Bugovac Petric i Indiegogova Drane pokušat će "nanjušiti" koji će iznagač na nadolazećem CES-u imati sličan potencijal, te će to pokušati obrazložiti tijekom svojeg nastupa.

Na Eureka Parku na CES-u 2017 nastupit će i riječki startup STEMI koji je put u Las Vegas i izlagački štand na CES-u 2017 osvojio pobjedom na Idea Knockoutu 2016, najvećem regionalnom natjecanju startupa, održanom u organizaciji Buga prije otprilike dva mjeseca. Uz Bug su ovu nagradu za STEMI osigurali i generalni pokrovitelj Hrvatski Telekom, sponzori Visoko učilište Algebra, Samsung i Beck's te partner Uber.

Hrvatski "CES-ovci" već se debelo pripremaju za put u Ameriku, pa ih možete pratiti na Facebooku (STEMI, Bug, Petric).