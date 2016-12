Kaby Lake i za Asusova računala iz VivoMini VM65 serije

Kako je ova 2016. godina već na izmaku ostalo je još vrlo malo vremena za predstavljanje novih proizvoda, no za najavu sasvim dovoljno. Tako iz Asusa stiže informacija kako je za početak iduće, 2017. godine planirana nadogradnja VivoMini VM65 serije na sedmu generaciju Intelovih procesora – Kaby Lake.



Podsjetimo, VivoMini VM65 seriju Asus je predstavio sredinom ožujka 2016. godine, a čine ju mini računala koja unatoč manjim dimenzijama u unutrašnjosti kućišta skrivaju sasvim dovoljno snage i za povremeni gaming. To se prvenstveno može zahvaliti Nvidijinoj grafičkoj kartici GeForce 930M Optimus koja ujedno donosi i podršku za zaslone 4K rezolucije.



Posebnost ove serije je i u njezinom Vivo DualBay dizajnu (omogućava ugradnju do dva 2,5-inčna SSD-a ili HDD-a) i u mobilnim aplikacijama Media Streamer i Remote Go (omogućavaju upravljanje multimedijom i računalom putem Wi-Fi mreže).



Prema najavi osvježeni modeli s Kaby Lake procesorima bit će dostupni od sredine siječnja 2017. godine po početnoj cijeni od oko 480 eura. Kupci će ovisno o svojim potrebama moći izabrati između Core i3, Core i5 i Core i7 procesora.