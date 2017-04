Kaby Lake i za Mi Notebook Air

Xiaomi je prošle godine svoje poslovanje proširio i na prijenosna računala. Podsjetimo, u ljeto 2016. godine Xiaomi je predstavio svoja prva prijenosna računala – Mi Notebook Air, koji su dizajnom i nazivom neodoljivo podsjećali na Appleov MacBook Air.



Oba modela – 12,5“ i 13,3“ tada su stigla s Intelovim procesorima iz Skylake serije jer Kaby Lake tada još nije bio spreman. No, sada kad na tržištu već postoje prijenosnici koje pokreću Kaby Lake procesori i Xiaomi se odlučio na hardversku nadogradnju 12,5“ modela.



Time je Xiaomi u neku ruku otkrio i koji se model bolje prodaje, jer kako stvari trenutno stoje 13,3“ model neće dobiti nadogradnju na Kaby Lake. Osim Core M3 procesora temeljnog na Kaby Lake arhitekturi, 12,5“ Mi Notebook Air dobio je i nadogradnju u vidu većeg SSD-a od 256 GB.



Unatoč tome, izvor navodi kako Xiaomi neće odustati od 128-gigabajtnog modela te kako on i dalje ostaje u ponudi. Nadogradnja na Kaby Lake procesor trebala bi donijeti do 12% bolje performanse u odnosu na model opremljen Skylake procesorom.