Kako privući više žena u ICT industriju?

U ICT sektoru prevladavaju i najčešće uspijevaju muškarci, a o tome kako takav trend promijeniti i privući što više žena u tehnološku industriju govorit će se na trećoj po redu konferenciji Ladies of New Business koja će se održati 3. ožujka, u prostoru HUB385 s početkom u 17 sati, u organizaciji poslovno-tehnološkog medija Netokracija.



Konferencija koja će okupiti više od 150 sudionica i sudionika iz vrha digitalne industrije ponudit će predavanja i panele o aktualnim temama, a to su kako usmjeriti žene prema ICT industriji u kojoj postoji konstantan nedostatak programera i educiranog kadra sa STEM znanjima, kakva su poslovna iskustva developerica i developera, kako u korporativnom okruženju zadržati poduzetnički duh te kako uskladiti roditeljstvo s karijerom.



Na temu kako privući više žena u IT, razgovarat će HR stručnjaci te osnivačice i osnivači tehnoloških tvrtki: Ana Spasojević (Nanobit), Anita Cvetić Oreščanin (Poslovna inteligencija), Ivo Lukač (Netgen), Tanja Bulbuk (Infinum) i direktorica razvoja ljudskog resursa u Zagrebačkoj banci Jasna Justinić Pakrac, a panel će voditi Vipnetova direktorica korporativnih komunikacija Martina Rizman Matić.



Ivana Galić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Nove TV i najbolje ocijenjena panelistica proteklih Ladies događaja, u razgovoru s Anom Eterović Klemenčič (Netokracija), otkrit će kako mijenjati stvari unutar velikih, često inertnih sustava te se izboriti za vlastite ciljeve.



U panelu Developerice u svijetu developera govorit će developerice Ivana Nižetić Kosović (FER), Edita Kustura (Combis), Maja Cvijanović (Ericsson), Jelena Žižić (Ericsson) i jedan developer – Ivan Brkić (Neuralab) s fokusom na inženjerke za razvoj softverskih rješenja, zanimanje koje je itekako atraktivno no, još su uvijek u manjini naspram inženjera. Panel će voditi Iva Soldo (Bamboo Lab).



Posebna diskusija bit će na temu Roditeljstvo u digitalno doba koja je iznimno važna za roditelje koji žele uskladiti obitelj i karijeru pa će digitalni roditelji kao što Eduard Camaj i Nevena Erak Camaj (EratoExpert) te Aleksandra Đermanović (Mediacor) i Luka Kladarić (Noom) o izazovima suvremenog roditeljstva razgovarati s roditeljima i supružnicima Antonijom Bilić Arar (BlaBlaCar) i Ivanom Ararom (Nanobit).



Tu su i popratne aktivnosti, poput programa mentoriranja Digitalni karanfili. Ana Eterović Klemenčič, u ime organizatora pojašnjava: “Program mentoriranja spaja mentorirane i mentorice iz ICT-a i digitalne industrije, što je prilika za razmjenu vrijednih poslovnih savjeta i učenje od iskusnijih kolega i kolegica. Digitalni karanfili ne ostaju samo na jednom danu, nego je riječ o programu koji traje tri mjeseca nakon konferencije. Kako kažu naše mentorice i mentori, puno je lakše poslovno i privatno napredovati kad vam savjetom i vodstvom pomažu oni koji su već prošli sličan put.”



Treći Ladies of New Business uvodi još jednu novost – popratni program za male digitalce u obliku kreativno-edukativnih radionica koji će se održati u suradnji s dvojcem Smart Lumies i ekipom Jumping Clay.



Događaju u Zagrebu prethodit će Ladies of New Business u Ljubljani koji će se održati 2. ožujka, a 8. ožujka je na redu Beograd, dok 9. ožujka Ladies of New Business po prvi puta stiže u Skopje.