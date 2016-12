Kanada: Širokopojasni Internet za sve

Kanadska agencija za regulaciju tržišta telekomunikacija Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CTRC) objavila je izvješće u kojem se posebno navodi kako širokopojasni Internet "mora biti bazični telekomunikacijski servis za sve Kanađane". Pritom se podjednako misli na korisnike u gradovima, kao i na korisnike u zabačenim dijelovima te zemlje.



Da bi se to ostvarilo i kako bi širokopojasni Internet postao dostupan i rasprostranjen poput telefonske veze, stvoren je poseban fond vrijedan 750 milijuna američkih dolara, koji će biti iskorišten za projekt dovođenja širokopojasnog Interneta u ruralne manje razvijene krajeve Kanade.



Prema planu svi građani Kanade trebali bi od tamošnjih telekomunikacijskih operatera dobiti mogućnost kupnje usluge širokopojasnog Interneta s brzinama od 50 Mbit/s za download i 10 Mbit/s za upload.



Trenutačno oko 18% kanadskih građana nema pristup spomenutim brzinama širokopojasnog Interneta pa je cilj regulatora da se taj broj do 2021. godine smanji na razinu od 10%. Također, kanadski regulator propisuje kako tamošnji operateri moraju korisnicima ponuditi i paket s neograničenim prometom.