Kazoze, regionalna platforma za traženje posla ide dalje

U travnju su nam se javili entuzijastični developeri iz Bosne i Hercegovine koji su tada bili pokrenuli regionalnu platformu za ocjenjivanje poslodavaca – Kazoze. Od tada je prošlo gotovo tri mjeseca, a ekipa ovog startupa nastavlja s razvojem svoje platforme putem koje nude i mogućnost pregledavanja oglasa za poslove u cijeloj regiji (Ex-Yu), kao i pregledavanja i ocjenjivanja profila poslodavaca.

Porazgovarali smo sada još jednom s njima, pa su za Bug otkrili svoje planove, želje, i izazove:

"Jedan od glavnih izazova je taj da našim korisnicima Kazoze predočimo kao supranacionalni portal. Za sada je na Kazoze-u moguće ocijeniti firme iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Kosova a u budućnosti nam je cilj da pokrijemo tržište rada na istoku sve do Rusije (Albanija, Bugarska, Rumunija, Ukrajina i Rusija)".

Ovaj cilj Kazoze želi ostvariti nadilaženjem tipičnih "balkanskih" tema i političkih borbi za "vitalne nacionalne interese", za koje smatraju da samo blokiraju prirodno kretanje radnika na tržištu rada. Mnogi radnici s ovih prostora ne samo da pričaju isti jezik već često imaju i putovnice drugih Ex-Yu zemalja – pa Kazoze tim kao jedine "vitalne nacionalne interese" vidi bolje uvjete na poslu, bolju zaradu, sigurnost na radu, uvažavajući odnos prema radnicima, zaštitu prirode, apsolutnu ravnopravnost svih ljudi, i tako dalje.

Osim ovoga, drugi izazov ovom startupu predstavlja, kao i mnogima, pronalaženje investitora: "Iz onoga što smo vidjeli do sada i ne naravno samo na našim primjerima, velika većina balkanskih investitora je– 100% balkanska. To na žalost znači jednu totalno nemaštovitu, bojažljivu investicijsku kulturu. Firme kapital većinski ulažu u nekretnine. To je velika poteškoća za mlade poduzetnike na ovom prostoru i većina start-upova je prinuđena da novac traži po „bijelom svijetu“. To govori da stranci više vrednuju naše talente od nas samih", primjećuju ovi poduzetnici.

Od kada smo posljednji puta pisali o njima, Kazoze je dobio nekoliko novih mogućnosti, od kojih ćemo izdvojiti premium profile. Oni omogućavaju korisnicima da se u potpunosti upoznaju s kompanijom prije nego što krenu u proces prijave za posao. Time kompanije prema potencijalnim zaposlenicima postaju transparentnije, što moderno orijentirane kompanije prepoznaju.

Nadalje, tu je i ponuda aktualnih poslova, što će uskoro postati jedna od okosnica Kazoze servisa. "Ono što Kazoze nudi korisnicima je jedna od najprogresivnijih paradigmi koje danas postoje u svjetskoj ekonomskoj literaturi. To je jedan kompletan zaokret u pravcu: Social Identity i Social Customer Economy. Pojedinac postaje centralni akter kompletnih procesa u firmama", misao je kojom se vode u Kazozeu.

I u konačnici – što Kazoze može učiniti za vas?

"Svaki korisnik koji se na Kazozeu upusti u proces traženja posla, prakse ili obuke ima priliku da ocijeni taj proces. To je iznimno bitno jer on time ojačava svoju poziciju na tržištu rada. Racionalan poslodavac će tim ocjenama ozbiljno pristupiti. Za radnike je bitno da se bore i da aktivno sudjeluju u tim procesima kao subjekt a ne pasivno kao objekt", kažu iz Kazozea.

Do sada su prikupili oko 400 autentičnih ocjena poslodavaca i preko 400 registriranih korisnika, te su, unatoč izazovima, vrlo zadovoljni s pravcem u kojem idu.