Ovo su keynote govornici na Bug Future Showu 2017

Idući tjedan, točnije 26. siječnja (četvrtak), Kino Europa će u 10:00 po četvrti put otvoriti vrata geekovima, techijima, IT-jevcima i ostalim zaljubljenicima u digitalno - dogodit će se jedini tech show u regiji, Bug Future Show 2017. Pripremili smo vam niz predavanja, panel-rasprava, live intervjua, video-projekcija, interaktivnih točaka, nagradnih natječaja i tonu drugih zabavnih i informativnih sadržaja, a sada vam predstavljamo tri keynotera, odnosno tri "ključna govornika" na ovogodišnjem BFS-u...



Na samom otvaranju BFS-a dr. Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja održat će predavanje "Ima (li) nade za Hrvatsku: obrazovanje, tehnologije, budućnost". Surova hrvatska stvarnost vezana uz odgoj i obrazovanje suočit će se tijekom uvodnog predavanja s koncepcijama budućnosti uzrokovanih tehnološkim razvojem i sve složenijom društvenom strukturom. Kakva je budućnost škole? Kakve veze s činjenicom da hrvatski gimnazijalci uče informatiku prema programu iz 1993. imaju ekonomija dijeljenja i 3D printeri? Ima li mjesta za budućnost u zemlji koja bi se mogla zvati Republika Prošlost? Ima (li) nade za Hrvatsku…



Jedan od najvećih svjetskih stručnjala za VoIP koji je karijeru gradio u Skypeu i čije standarde danas koriste WhatsApp, Facebook Messanger i Viber, Alan Đurić, danas je CTO švicarskog Wirea, a na BFS-u će održati predavanje "Digitalna privatnost - The Good, Bad and the Ugly". Od kada uživamo u blagodatima Interneta gdje god poželimo i kada god poželimo do naših je podataka moguće doći - gdje god i kad god. Što je tu dobro, a što loše, a što grozno doznat ćemo od čovjeka koji je sve to osjetio na vlastitim primjerima. Alan, kojeg ste mogli gledati u zadnjem Star Techu, tijekom svojeg predavanja će objasniti i kako smatra da bi se trebala kretati hrvatska startup scena, te što je sve na njoj Good, Bad i Ugly...



Ella Dvornik, koja je podiže prašinu svakim svojim javnim nastupom - a tako je bilo i u najgledanijoj epizodi Star Techa - naslovila je svoje predavanje "Sadržaj je Kralj, Kralj je mrtav, dugo živio Sadržaj". Tradicionalni mediji, tradicionalni sadržaji, pa i tradicionalne vrijednosti i znanja žrtve su novih generacija odraslih uz suvremene tehnološke dosege. Odumire stari način komuniciranja i rađa se novi, a protagonisti koji odrastaju digitalno grade novu medijsku vladavinu na račun one koja nestaje. U predavanju najutjecajnije hrvatske blogerice saznajte kako su pojedinci preuzeli masovne medije.