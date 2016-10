Kina želi maloljetnicima zabraniti igranje online igara u noćnim satima

Kineska agencija za nadzor cyberprostora otvorila je raspravu o novom nizu pravila, čiji je cilj stati na kraj rastućoj ovisnosti o računalima, igrama i internetu.



Među predloženim mjerama nalazi se pravilo kojim bi se maloljetnicima onemogućilo igranje online igri u noćnim satima. Spomenuta agencija želi developerima nametnuti posao nadzora maloljetnih igrača, koji prema novim pravilima ne bi smjeli igrati online igre u razdoblju od ponoći do osam sati ujutro.



Također, svi igrači koji imaju manje od 18 godina trebali bi proći poseban proces registracije, a njihovi podaci bi se trebali čuvati na poslužiteljima developera koji su razvili igru koju maloljetnici trenutačno igraju.



Osim zabrane noćnog igranja, predlaže se i proširenje aktivnosti kontraverznih rehabilitacijskih kampova za ovisnike o igrama, računalima i Internetu, koji bi po novom pravilniku trebali početi surađivati s kineskim obrazovnim ustanovama. Javna rasprava o novim pravilima traje do kraja ovog mjeseca, a dijelom se vodi i putem platforme Weibo.



Inače, prema još uvijek aktualnim podacima u Kini trenutačno ima 750 milijuna korisnika Interneta, od čega je njih 74% starosti od deset do trideset i devet godina, a 23% ima manje od devetnaest godina.