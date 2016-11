Kinezi iduće godine započinju s testiranjem 5G mreža

Prema izvorima iz same industrije, jedan od tri kineska telekomunikacijska operatera, China Mobile, iduće godine započet će s testiranjem 5G komunikacijskih mreža.



Inicijalna testiranja tijekom 2017. godine odvijat će se na frekvencijama od 6 GHz i manjima te će u početku njima biti obuhvaćeno četiri do pet kineskih gradova.



Eksperimentalna 5G mreža potom će se proširiti na još nekoliko tamošnjih gradova. Do 2018. godine odabrani gradovi trebali bi imati oko dvadeset baznih stanica.



Oko 2020. godine u kineskim gradovima će već biti oko 10 tisuća baznih stanica, što bi trebala biti polazna točka za planirano buduće uvođenje 5G mreža u komercijalnu uporabu na kineskom tržištu.