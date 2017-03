Kingston: microSD za dronove i akcijske kamere

Kingston je predstavio novu memorijsku karticu microSD formata (UHS-I U3). Kartica dolazi pod okriljem tvrtkine Gold serije i odlikuju je visoke performanse.



Kako sam proizvođač navodi kartica je zbog svoje brzine ponajprije namijenjena korištenju u akcijskim kamerama i dronovima. Kingston navodi kako kartica podatke čita brzinom do 90 MB/s, a iste zapisuje brzinom do 45 MB/s.



Zahvaljujući tome kartica je sposobna snimati video 4K kvalitete pri 30 sličica u sekundi, odnosno video FHD kvalitete pri 120 sličica u sekundi. Budući da je namijenjena uređajima koji se nerijetko nađu i u lošijim vremenskim uvjetima, kartica je otporna na vodu, vibracije i udarce te rendgensko zračenje.



Dodatno, kartica dobro podnosi niske te visoke temperature. Kingston navodi kako će kartica bez problema funkcionirati na temperaturama od – 20 do + 85 stupnjeva celzijusa. Što se kapaciteta tiče kartica će se moći nabaviti u kapacitetima od 16 GB, 32 GB i 64 GB, sa i bez SD adaptera.



Detaljnije informacije dostupne su na na stranicama proizvođača.