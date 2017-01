U Kini uspješno testiran avion s pogonom na vodik

Prošlog vikenda Kina je postala treća zemlja na svijetu koja je uspješno testirala avion s pogonom na vodik.



Za vrijeme probnog leta, ovaj avion kojeg su konstruirali inženjeri iz kineske provincije Liaoning, postigao je visinu od 320 metara pri brzini od 160 kilometara na sat.

Iako je pogon na vodik ekološki prihvatljiv, ujedno je i skup te potencijalno opasan.

Prema istraživanjima 2013. godine avioni su ispustili u zrak 700 milijuna metričkih tona ugljičnog dioksida. Predviđanja pokazuju da će se do 2050. godine ova brojka utrostručiti.

Do sada su probne letove napravili SAD i Njemačka, a kako bi se osiguralo sigurno letenje ovakvim avionima, očekuju se dodatne modifikacije motora.



Avion je napravljen na osnovi kineskog električnog dvosjeda RX1E, a potrebno ga je puniti 90 minuta za let od 45 do 60 minuta.