Kockica za nemirne prste hit na Kickstarteru

Braća Matthew i Mark McLachlan još su 2012. godine dobili ideju da naprave univerzalnu igračku za sve ljude koji vole prevrtati nešto po prstima, petljati s ključevima, škljocati olovkom i tome slično. Nakon nekoliko godina sazrijevanja te ideje nedavno su pokrenuli Kickstarter kampanju za svoj izum nazvan Fidget Cube (u slobodnom prijevodu kockica za prtljanje).

Plastična je to igračka u obliku kocke, koja sa svake strane ima drugačiju funkciju. Na njoj tako postoji prekidač, gumbi za stiskanje, kotačić koji se okreće, gljiva poput one na kontroleru konzole, kuglica, i tako dalje. Sa svakim od tih dodataka može se igrati na drugačiji način, pa će svatko tko ima naviku premetati razne predmete po rukama naći nešto za sebe.

Ova je stvarčica odmah postala veliki hit na Kickstarteru pa su prve količine dostupne po cijeni od 14 i 19 dolara odmah razgrabljene. Do sada je projekt podržalo više od 109 tisuća ljudi koji su za svoje kockice u prednarudžbama uplatili gotovo 4,5 milijuna dolara – a do kraja kampanje je ostalo još mjesec dana.

Skromni autori Fidget Cubea očekivali su prikupiti tek 15 tisuća dolara, a sada su doslovno poharali Kickstarter. Prve isporuke kreću u prosincu, a želite li se domoći svojeg primjerka ove kockice to još uvijek možete učiniti. No, na isporuku ćete pričekati najmanje do ožujka.