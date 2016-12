Kompjutor u rukavici

Metali vode električnu struju, nemetali ne. Tako se uči u školi. U školi se uči i da su kovalentni, posebice organski spojevi izolatori. To naročito vrijedi za polimere kojima se, između ostalog, oblažu električne žice. Danas se električni vodovi oblažu PVC-om, nekoć se to činilo gumom, koja je isto tako, znamo iz kemije, polimer, ali prirodni.



Ali nije tako. Točnije nije tako ne od nedavno nego od “davne” (kako novinari vole reći) 1977. godine. Tada su naime trojica znanstvenika – Japanac Hideki Shirakawa i dvojica Amerikanaca Alan G. MacDiarmid i Alan J. Heeger– objavili sintetizu poliacetilena i njegovih halogenih derivata. Riječ je o polimeriziranom acetilenu (etinu), molekulama formule (CH)n u kojima se naizmjence nalaze dvostruke i jednostruke veze među ugljikovim atomima. Drugim riječima molekule se poliacetilena sastoje od međusobno povezanih segmenata -CH=CH-. Zašto je to važno?



Za temu ovoga članka manje je važno što su takve molekule pronađene u međuzvjezdanom prostoru, pa i što je istraživanje tih i takvih molekula dovelo do otkrića “molekule nalik na nogometnu loptu”, famoznog C60 (buckminsterfullerena). Mnogo je važnije da je otkriveno kako poliacetileni, no i druge molekule s naizmjeničnim jednostrukim i dvostrukim vezama (tzv. konjugirani sustavi) vode električnu struju. Štoviše, takve molekule mogu biti i poluvodiči, sve ovisi o dužini lanca. Za to su otkriće spomenuta trojica kemičara dobila 2000. godine Nobelovu nagradu – iako je takva, nemetalna vodljivost već odavno poznata. Grafit naime vodi električnu struju na isti način kao i poliacetileni, jer i u njegovim molekulama (benzenski prstenovi povezani u strukturu pčelinjeg saća) postoje konjugirane dvostruke veze.



Šesnaest godina nakon toga, naime nakon dodjele Nobelove nagrade za otkriće vodljivih polimera, evo nove vijesti: u broju od 17. studenog, ove godine naravno, uglednog časopisa Nature piše kako je skupina znanstvenika sa Sveučilišta Stanford (neću ih imenovati jer ih ima devetnaest!) objavila rezultate istraživanja u kojem su uspjeli napraviti rastezljivu polimernu foliju s isto tako rastezljivim poluvodičkim elementima. Iz naslova se pak njihova saopćenja “Intrinsically strectchable and healable semiconducting polymer for organic transistors”, može vidjeti ne samo kako je njihov polimer rastezljiv (strectchable) nego i da se može popraviti (healable) ako se pohaba ili upotrebom ošteti. Govoreći konkretno, poluvodički polimer nije degradirao ni mehanički ni električki nakon što su ga tisuću puta uzastopce rastegnuli na dvostruku dužinu. Ako se pak ošteti može ga se jednostavno popraviti tako da ga se izloži parama otapala te zagrije na 150 oC.

Iza neočekivanih, gotovo čudesnih svojstava novog materijala krije se, razumije se, mnogo kemije. Poluvodičke segmente čine monomerne jedinice diketopirolopirola (DPP). One su pak povezane jedinicama 2,6-piridin-dikarboksamida (PDCA), pa bi se formula polimernog lanca mogla najjednostavnije napisati kao (-DPP-PDCA-)n. Posljednje spomenuta monomerna jedinica, PDCA, bitna je za mehanička svojstva polimera. Ona naime ima amidnu skupinu, -NH-CO-, posuđenu od proteina. Kažem “posuđenu do proteina” jer upravo ta skupina, peptidna veza, daje proteinima čvrstoću i elastičnost zbog stvaranja vodikovih veza C=O---H-N između lanaca ili segmenata lanca iste molekule.



Poluvodljivost materijala omogućuje da se u foliju unesu integrirani krugovi, a njegova rastezljivost jamči da se polimerni čipovi mogu prilagoditi svakom obliku. Od takve, “rastezljive elektronike” mogle bi se izrađivati rukavice (primjerice za kirurge), ronilačka, pa i svemirska odijela. Bili bi to kompjutori koji bi se doslovce mogli nositi na sebi. Ne bi se mogli razbiti niti bi im voda i blato mogli nauditi. Živi bili pa vidjeli!

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).