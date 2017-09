Konferencija CrisCon u Križevcima u subotu

I Križevci se ove godine upisuju na IT konferencijsku kartu Hrvatske. Prvo izdanje konferencije pod nazivom CrisCon održat će se ovu subotu, 30. rujna, u Razvojnom centru i Tehnološkom parku. To je događanje namjenjeno informatičkoj zajednici, učiteljima i profesorima, a i ostaloj populaciji koju zanimaju ICT tehnologije s ciljem dijeljenja znanja i povezanosti informatičke i obrazovne zajednice u Hrvatskoj te promoviranja Križevaca kao sredine koja potiče razmjenu znanja, izvrsnost i razvoj ICT tehnologija. Organizatori konferencije, pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, su Križevački poduzetnički centar, Srednja škola „Ivan Seljanec“ te Osnovne škole „Ljudevit Modec“ i „Vladimir Nazor“ Križevci.



Na rasporedu konferencije je 18 predavanja, a na kraju dana održat će se i panel-diskusija pod nazivom "ICT i obrazovni sustav u Hrvatskoj". Više detalja oko rasporeda, predavanja i predavača pogledajte na službenim stranicama konferencije.



Prijave su još uvijek otvorene do popunjenja mjesta, a cijena kotizacije je simboličnih 180 kn (PDV uključen). Studenti imaju popust od 50%.