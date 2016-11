Konferencija Ladies of New Business

O tome kako i zašto bi se žene u poslovanju trebale više boriti za sebe te koji su to unutarnji faktori koji utječu na žene u ICT industriji, govorit će se na drugom, jesenskom izdanju konferencije Ladies of New Business koju organizira poslovno-tehnološki magazin Netokracija, u utorak, 22. studenog, 2016. u prostoru zagrebačkog coworkinga HUB 385, od 17 do 21 sat.



Konferencija će okupiti brojne inspirativne žene koje će podijeliti svoja iskustva u ostvarivanju unutarnjih promjena koje su im pomogle u karijeri, bilo da su krenule u nove tvrtke, prešle iz jednog sektora u novi sektor ili prihvatile velike projekte kojima su same sebe motivirale i dokazale da su spremne prihvatiti nove izazove.



Program se sastoji od dva pojedinačna razgovora na pozornici te dvije rasprave, koje se dijele na dvije teme - “Kako aktivirati samu sebe (Ja)“ te “Kako aktivirati svoj tim (Mi)“. Čut ćemo priče i razmišljanja Nikoline Zečić iz Zagrebačke banke, Ivane Šoljan iz HUB385, Monike Mikac iz Rimac Automobila, Mirjane Glavak iz 24sata, Maje Šplajt iz agencije Real, Andrije Frinčića iz agencije Implementacija Snova, Nade Kaurin iz agencije ENTG, Ivane Blažoti iz Testera, Andree Svilokos iz Konzuma, Ane Marije Petričević Liović iz tvrtke FOREO, Ane Gruden iz časopisa Zaposlena, Anđelke Strahjer iz tvrtke Megatrend poslovna rješenja, Marijane Puljak iz stranke Pametno i drugih.



Ujedno, bit će predstavljen i unaprijeđen program mentoriranja, Digitalni karanfili koji će potrajati do proljeća 2017. godine.



Partneri konferencije Ladies of New Business su Zagrebačka banka kao zlatni sponzor, Konzum klik kao srebrni te partneri Neuralab, eStudent, Tester box, Uber, Lean In, UX Passion, Zaklada Luka, HUB385, dok je komunikacijski partner agencija Alert.



S obzirom na to da je broj mjesta ograničen, konferencija će se moći pratiti i putem video prijenosa uživo.



Više informacija na službenim stranicama.