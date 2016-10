Koprivnica – pametan grad s ISO certifikatom

U sklopu projekta E-grad koje Gradsko komunalno poduzeće Komunalac provodi u suradnji s Hrvatskim Telekomom, Grad Koprivnica je uvela niz pametnih rješenja zahvaljujući čemu je postala prvi grad u regiji i sedmi grad u Europi s ISO certifikatom 37120:Održivi razvoj – indikatori za gradske službe i kvalitetu života.



Nekoliko je pametnih rješenja Hrvatskog Telekoma i partnera već našlo svoju primjenu u Koprivnici. Riječ je prije svega o sustavu elektroničkih računa koji doprinose modernizaciji poslovanja i korisničkog iskustva, a Grad Koprivnica je i prvi grad u Hrvatskoj koji primjenjuje cjelovito rješenje evidencije odvoza komunalnog otpada.



Na projektu certifikacije za ishođenje certifikata od World Council on City Data (WCCD) Hrvatski Telekom i partner SmartIS Gradu Koprivnici su pružali savjetodavne usluge. Od ukupno 100 indikatora iz 17 područja relevantnih za gradove, a koji se mjere i analiziraju u postupku certifikacije, Koprivnica je dokazala ispravno mjerenje 46 osnovnih i 48 pomoćnih indikatora čime je osvojila najviši nivo certifikacije – Platinum. Rezultati su objavljeni na stranicama WCCD-a i omogućavaju usporedbu Koprivnice s ostalim certificiranim gradovima bez obzira na veličinu grada i područje u kojem se nalaze zbog metodologije koja se primjenjuje pri certifikaciji.



„Smart City tehnologije i smjer takvog rada sve više dolaze do izražaja, ne samo u Europi već i u Hrvatskoj. Ono što me veseli je što Koprivnica na tom području postaje lider u Hrvatskoj. Kad se pogledaju rezultati, Koprivnica prednjači i mislim da smo s pravom dobili ovaj certifikat prvi u Hrvatskoj i sedmi u Europi“ poručio je Mišel Jakšić, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Koprivnice.