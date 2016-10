Kraj za 11-inčni MacBook Air

Idućeg četvrtka, 27. listopada 2016. godine Apple će održati događaj na kojemu će predstaviti novi MacBook Pro. Prema japanskim izvorima uz novi MacBook Pro, stići će i osvježeni MacBook Air.



Japanska stranica Macotakara navodi kako će Apple na novom Pro modelu izbaciti standardne USB portove te da će ih zamijeniti USB-C i Thunderbolt 3 portovima. No, čini se kako to nije jedini port iz prošlosti koji će nestati s dolaskom novog MacBook Pro prijenosnika, Macotakara navodi da će iste sudbine biti i MagSafe konektor.



Ovo potonje je u neku ruku i očekivano, jer je Apple to već učinio i ranije s MacBook (2015) i MacBook (2016) prijenosnicima. Kakva je Appleova odluka glede 3,5-milimetarskog porta za slušalice još se ne zna, ali postoji šansa da i on odleti iz konfiguracije kako bi kupci novog iPhonea svoje slušalice s Lightning konektorom mogli koristiti i na novom prijenosniku bez priključivanja adaptera.



Ovogodišnji MacBook Pro trebao bi dobiti i "Dynamic Function Row" koji bi statične funkcijske tipke zamijenio OLED zaslonom osjetljivim na dodir. Na zaslonu bi se tako prikazivale softverske tipke vezano u trenutno pokrenutu aplikaciju.



Iz drugog izvora (9to5mac) stiže informacija kako ove godine neće biti predstavljen novi 11-inčni MacBook Air. Naime, prema izvoru Apple je odlučio ukinuti ga te na tržištu ostaviti samo 13-inčni model.