Krešimir Hlede iz Greyp Bikesa otkriva ulogu Mate Rimca u stvaranju hrvatskih električnih bicikala

U današnjem Star Techu gost nam je Krešimir Hlede, izvršni direktor Greyp Bikesa, hrvatskog proizvođača istoimenih električnih bicikala koji su nastali u zacijelo našoj najpoznatijoj tehnološkoj kompaniji u svijetu, Rimac Automobilima…

Kada su i zašto Rimac Automobili započeli s proizvodnjom Greyp bicikala? Koliko je do sada predstavljeno modela? Koliko su, kome i gdje do sada prodali bicikala? Kolika im je cijena? Što kada istekne jamstvo na bateriju od samo 12 mjeseci? Koja je uloga Mate Rimca u stvaranju hrvatskih električnih bicikala? Zašto misle da će njihov nadolazeći model biti poseban i bolji od drugih električnih bicikala na tržištu? Koliko planiraju bicikala proizvoditi u Hrvatskoj u narednih pet do deset godina?

Hlede je odgovorio na ova, kao i na mnoga druga pitanja u razgovoru kojeg možete pogledati ovdje. Star Tech se emitira na N1 televiziji, svake nedjelje u 13:05 te se kasnije može pogledati on-demand na Bug Onlineu.