Kroz Kickstarter je do sada financirano više od 10.000 igara

Kickstarter je uz IndieGoGo jedna od najpoznatijih crowdfunding stranica u svijetu. Kroz nju se uz malo sreće i dobru ideju mogu prikupiti novčana sredstva za izradu svega – od igle do lokomotive.



Osim tehnoloških gadgeta putem ove stranice financirana je i izrada različitih igraćih naslova. Prema objavljenim podacima njih je do sada uspješno financirano više od 10.000. Ukupan iznos koji je do sad prikupljen na ime igraćih naslova iznosi 613 milijuna američkih dolara.



ScytheTaj iznos je prikupljen od 2,4 milijuna različitih osoba, od kojih su pojedini, njih 1,45 milijuna podržali i više od jednog projekta. Kickstarter je povodom proslave uspješnog financiranja 10-tisućitog igraćeg naslova sastavio i popis igara za koje smatra da bi im trebalo posvetiti pozornost.



Secret HitlerNa tom popisu nalazi se i igra Scythe koja je nedavno osvojila laskavu titulu –Board Game of the Year (2016). Za izradu dotične traženo je 33.000 USD, a od strane 17.739 donatora je prikupljeno gotovo 2 milijuna dolara (1.810,294 USD).



Rain WorldNa popisu se nalaze i naslovi poput Night in the Woods, Secret Hitler, Hyper Light Drifter, Organ Attack i Vast: The Crystal Caverns, ali i neke koje se tek trebaju „izići“–Rain World (stiže 28. ožujka), Thimbleweed Park (stiže 30. ožujka), Yooka-Laylee (stiže 11. travnja) i druge.



Yooka-LayleeZa kraj spomenimo i prvu od koje je sve počelo - Crossword Puzzle koju je osmislio Eric Berlin. Ova igra je financirana od strane 163 donatora koji su ukupno prikupili 2.265 USD.

Crossword Puzzles

Detaljnije informacije dostupne su na Kickstarterovom blogu.