Kuća izgrađena 3D pisačem za samo 24 sata

Američka kompanija Apis Cor izrađuje velike 3D pisače koji su u stanju ispisivati betonske strukture za izgradnju kuća i zgrada, a sada su po prvi puta jednim svojim pisačem ispisali cijelu kuću. Slične tehnologije za 3D ispis betonskih građevina već smo viđali, no ovo je prvi puta da je netko izradio mobilni 3D pisač koji takav pothvat može obaviti na samom gradilištu. Do sada su se ispisivali konstrukcijski dijelovi i prenosili do gradilišta ili je bila riječ o testnim kućama ispisivanima u tvornicama.

Kuća o kojoj je ovdje riječ izgrađena je u Rusiji, pri vrlo niskim temperaturama, pa je oko gradilišta bio postavljen zaštitni šator. Pisač je cijelo zdanje površine oko 38 kvadratnih metara ispisao za 24 sata. Kuća je neobičnog kružnog oblika kako bi se pokazale mogućnosti njihove tehnologije, iako isti pisač može ispisivati i kuće klasičnog, te bilo kojeg drugog oblika, bez ikakvih ograničenja.

Dodatna zanimljivost ovog projekta je i njegova cijena. Sami 3D ispis betonskih zidova koštao je tek 1.624 dolara, a cijeli projekt s temeljima, krovom, instalacijama, stolarijom i završnim radovima samo 10.134 dolara, odnosno nešto preko 250 dolara po kvadratnom metru. Tehničke detalje oko izgradnje možete pronaći na službenim stranicamaApis Cora ili pogledati u priloženom videu.