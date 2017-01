Lego Life, društvena mreža za klince

Nakon što je Razer kupio tvrtku Nextbit koja stoji iza mobitela Robin, dotični je povučen iz prodaje kao i sva prateća oprema za njega 15:24

Masaya Nakamura umro je u 91. godini života, a poznat je po popularnoj igrici Pac-Man još iz osamdesetih godina. 14:26

Djeca u dobi od 5 do 13 godina dobila su svoju društvenu mrežu koja se vrti oko popularnih Lego kockica 13:12

Gigabyte je predstavio prvu grafičku karticu iz svoje nove serije AORUS – to je naravno GTX-ica 1080 Xtreme Edition 12:02

Svaki puta kad portal specijaliziran za dnevne novosti prenese vijest o nekom fundamentalnom znanstvenom otkriću - jedan psić umre. U mukama. 11:55

Lagan i čvrst materijal iznimne vodljivosti, grafen, do sada je bilo vrlo komplicirano i skupo proizvoditi, no to bi se moglo promijeniti 11:06

Ne GeekBenchovim stranicama pojavili su se rezultati benchmark testova za Lenovov Tab3 8 Plus tablet 09:17

Prema novim nepotvrđenim glasinama, poznati američki proizvođač nosivih uređaja Fitbit navodno se priprema na otpuštanja radnika zbog lošeg poslovanja u četvrtom kvartalu 2016. godine 06:29