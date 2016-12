Lenovo Air 13 Pro postaje IdeaPad 710S Plus u EU

Krajem srpnja 2016. godine Lenovo je predstavio svojevrsni odgovor na Xiaomijev Mi Notebook Air i Appleov MacBook Air. Odgovor je stigao u vidu 13,3-inčnog prijenosnika naziva Lenovo Air 13 Pro kojeg do sada nije bilo moguće nabaviti u europskim trgovinama.



No, počevši od CES-a 2017 dotični uređaj bit će dostupan i na EU tržištu. No, s novim tržištem stiže i novi naziv te lagana i dobrodošla nadogradnja hardvera. Lenovo Air 13 Pro u Europi će se prodavati pod nazivom IdeaPad 710S Plus i dobit će nadogradnju na najnoviju seriju Intelovih procesora – Kaby Lake.



Za sada je poznato kako će na europsko tržište biti lansirana dva modela – jedan s Core i5-7200U procesorom i 256-gigabajnim SSD-om te model s Intelovim Core i7-7500U procesorom, 512-gigabajtnim SSD-om i diskretnom grafikom – Nvidia GeForce 940MX.



Prema trenutno dostupnim podacima cijena slabijeg modela kretat će se oko 950 eura, a cijena snažnijeg modela oko 1.150 eura.