Lenovo predstavio konvertibilni Chromebook - Flex 11

Lenovo je predstavio novo prijenosno računalo bazirano na Googleovom Chrome OS-u. Novi Chromebook dolazi pod nazivom Flex 11 i odlikuje ga konvertibilni dizajn zahvaljujući kojem se jednostavno pretvara iz prijenosnika u tablet i obrnuto.



Flex 11 ima 11,6-inčni IPS zaslon rezolucije 1.366 x 768 točaka, a koji je ujedno osjetljiv na dodir. Chromebook se temelji na ARM-ovom četverojezgrenom procesoru brzine 2,10 GHz, ima 4 GB RAM-a i 32 GB interne memorije.



U slučaju potrebe za većim podatkovnim prostorom tu su USB portovi te čitač memorijskih kartica. Flex 11 pored navedenih ima i jedan USB-C port te jedan HDMI port. Sa softverske strane nalazi se Chrome OS koji ima mogućnost i pokretanja Android aplikacija.



Ugrađena baterija bi trebala prema navodima proizvođača omogućiti neprekidan rad u trajanju do deset sati. Flex 11 otporan je na udarce (pad s visine do 75 centimetara) te na izlijevanje manje količine vode (do 220 ml).



Lenovo Flex 11 u prodaju stiže krajem ovog mjeseca po cijeni od oko 280 USD.