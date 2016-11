Lenovo priprema Miix 520 tablet s Kaby Lake procesorima

Ilustracija (Lenovo Miix 510)

Na internetu su se pojavile informacije o novom Lenovovom tabletu –Miix 520. Njemačka internetska stranica WinFuture uspjela je doći i do neslužbenih rendera koji pokazuju kako novi model dizajnom neće biti previše drugačiji od svog prethodnika (Miix 510).



Najveća novost bi svakako trebali biti Intelovi procesori iz najnovije sedme generacije, poznatije još pod imenom Kaby Lake. Prema dostupnim podacima Lenovo će Miix 520 ponuditi u konfiguracijama s četiri modela Intelovih procesora –Core i3-6006U, Core i3-7100U, Core i5-7200U i Core i7-7500U. Hlađenje komponenti bi trebalo biti pasivno, bez ventilatora što će omogućiti nečujan rad tableta.



Ovisno o željama kupaca Miix 520 bit će moguće nabaviti i u kombinaciji s 4 GB, 8 GB i 16 GB RAM-a (DDR4) te u kombinaciji s 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD). Sa stražnje strane Miix 520 imat će dvije kamere, jednu od 8 MP te jednu od 2 MP za potrebe AR tehnologije (proširene stvarnosti). S prednje strane uređaja nalazit će se kamera rezolucije 5 MPšto bi trebalo biti dovoljno za video pozive i pokoji selfie.



Miix 520 imat će magnezijsko-aluminijsko kućište debljine 9 milimetara, 12,3-inčni zaslon rezolucije 1.920 x 1.200 piksela, stereo zvučnike, jedan USB 3.0 port, dva USB-C porta, senzor otiska prsta i čitač memorijskih kartica microSD formata.



Nadalje, Lenovo će osigurati i podršku za Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.2) te bateriju kapaciteta 41 Whr koja bi trebala biti dovoljna za do deset sati neprekidnog rada. Kao dodatnu opciju Lenovo će uz Miix 520 tablet nuditi i tipkovnicu te digitalnu olovku.



Kada će Miix 520 biti službeno predstavljen te po kojoj će cijeni stići u trgovine za sada se ne zna. Očekuje se da će sav posao oko razvoja tableta biti gotov do CES 2017 sajma koji se iduće godine održava u vremenu od 5. siječnja do 8 siječnja.