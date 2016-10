Lenovo priprema TAB3 8 Plus tablet

Ilustracija (Lenovo TAB3 8)

Lenovo je na ovogodišnjem MWC 2016 sajmu predstavio novu TAB3 seriju tableta. Unutar serije nalaze se trenutno tri modela –7-inčni TAB 3 7, 8-inčni TAB3 8 te 10-inčni TAB3 10 Business.



Prema informacijama koje su se ovih dana pojavile na internetu Lenovo se do kraja godine sprema predstaviti još jedan tablet iz TAB3 serije –TAB3 8 Plus (TB-8703X). Dotični model bi se hardverom i cijenom trebao smjestiti između postojećih TAB3 8 i TAB3 10 modela.



Specifikacije govore kako će TAB3 8 Plus imati zaslon dijagonale 8“, omjera stranica 16:10 i rezolucije 1.920 x 1.200 piksela. Novi tablet pokretat će Qualcommov Snapdragon 625 SoC brzine 2 GHz, a bit će opremljen i s 3 GB RAM-a.



Podatkovni prostor će se ovisno od modela kretati između 16 GB i 64 GB, a po potrebi moći se i naknadno proširiti pomoću memorijske kartice microSD formata. Sa stražnje strane uređaja nalazit će se kamera rezolucije 8 MP, a s prednje kamera od 5 MP. Lenovo TAB3 8 Plus napajat će se potrebnom energijom iz baterije kapaciteta 4.250 mAh.

Podržavat će Bluetooth (4.0), Wi-Fi (802.11 ac) i LTE (2 x nano SIM) tehnologije. Težina tableta kretat će se oko 330 grama, a debljina kućišta će iznosti 7,97 milimetara. Softversku stranu uređaja činit će Android Marshmallow. Informacija o mogućoj cijeni u ovom trenutku nema.