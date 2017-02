Lenovo Y520: Nova gaming poslastica

Lenovo u posljednjih par godina lagano i u tišini preuzima primat na tržištu prijenosnih računala i mobitela. Modele im krasi već legendarna pouzdanost i inovativnost koje su konstanta iz generacije u generaciju. O dizajnu bi se još mogle povesti rasprave jer taj dio je oduvijek bio u nekom drugom planu. No, zadnjih par uradaka nas je zaista ostavilo bez teksta, ali u vrlo pozitivnom smislu, naravno.



Nova linija Lenovo gaming laptopa, Lenovo Legion, je jedinstvena u svakom pogledu. Već na prvi pogled je jasno da ovo nije 'civilni' laptop, sam naziv nam otkriva da se ovdje radi o rasnom gameru koji će vas brzo dovesti na željenu radnu temperaturu. Dizajn nije toliko brutalan i radikalan kao kod nekih konkurentskih primjeraka, no jako je dopadljiv, iznimno dobro promišljen i zasigurno će naći mnogo širi krug poklonika.



Uđite u borilačku arenu s opremom koju zaslužujete! Nova Legion serija s lakoćom odrađuje sve zadatke - pokretana novom Intel Kaby Lake generacijom procesora i GTX 1050/1050ti grafikom, novi borbeni strojevi zaista ne ostavljaju prostora za primjedbe. Na vama je samo da se opustite i uživate u svim tehnološkim blagodatima koje se pružaju pred vama. A popis zaista nije mali.



Od već spomenutih novih i produktivnijih Intel procesora za heavy-duty multitasking i gaming i briljantnih nVidia grafika koje oduševljavaju detaljima za koje niste ni znali da postoje, od ostatka moćnih komponenti svakako valja izdvojiti izvanredne full HD zaslone s IPS matricom, kombiniranu pohranu kod određenih modela (HDD + superbrzi SSD) te Harman Audio zvučnike za izvanserijsko gaming iskustvo.



Pomoću Lenovo Nerve Sense sustava postavki sami određujete što vam je najbitnije, kad se što aktivira, gasi, koji su vaši prioriteti, kako podesiti zvuk i sliku na određenoj aplikaciji, itd, itd. Lenovo Nerve Sense je tu da vam olakša život i korištenje vašeg novog multimedijalnog ljubimca koliko god je to moguće. Lenovo nam svojom novom serijom vrlo jasno daje do znanja da je sve podređeno našem užitku, napori ne dolaze u obzir.



S masom od samo 2.5 kg, nova Legion serija oduševljava prenosivošću i bit će vam vjerni pratitelj na mnogim putešestvijama. Y520 Legion je osmišljen za gaming u pokretu, stoga je zaslužena pažnja poklonjena sustavu hlađenja koji jamči stabilan rad vitalnih komponenti u svim uvjetima. U slučajevima pojačanog opterećenja, Extreme Cooling opcija vam stoji na raspolaganju u Lenovo Nerve Sense sustavu i jednim potezom se stanje dovodi u normalu.

Tu je naravno i premium osvijetljena tipkovnica za uživanje u gamingu u uvjetima smanjenog osvjetljenja.



Čitate sve ovo i u sebi razmišljate koliko to sve košta, ali i sami znate da najbolje uvijek dolazi na kraju. Lenovo Legion serija gaming laptopa je dostupna već od nevjerojatnih 6199 kn! Zaista dobro skrojena cijena s obzirom na to što sve dobivate. A dobivate puno više no što biste u tom rangu cijene očekivali.



Već sad rezervirajte svoj primjerak u pretprodaji u poslovnicama ili putem weba Instar Informatike, požurite i postanite ponosnim vlasnikom jedinstvenog Lenovo gaming laptopa.