LG-evi novi 4K HDR OLED televizori stigli u Hrvatsku

LG Electronics (LG) je u Hrvatskoj predstavio svoje nove flagship 4K HDR OLED televizore, predvođene 77/65-inčnim LG SIGNATURE OLED TV G6 i 65/55-inčnim E6 modelima, rečeno je danas na tiskovnoj konferenciji LG-ja u Zagrebu. "Linija OLED televizora za 2016. sadrži i modele C6 i B6 u veličinama zaslona od 55 i 65 inča, a svima je zajedničko da predstavljaju potpuno novu razinu inovacije u kućnoj zabavi", pohvalili su se u LG-ju.



"Svi modeli OLED televizora za 2016. iz LG-a sadrže Ultra HD Premium pečat UHD Alliancea za dostizanje zahtjevnih standarda koje ova organizacija postavlja za razlučivost, visoki dinamički raspon, svjetlinu, razinu crne boje, široku skalu boja i audio kvalitetu te druge kriterije. Nova linija televizora jedina podržava oba HDR formata – HDR10 i Dolby VisionTM koji su standard u industriji, a pružaju izvanredno osvjetljenje uz širi raspon živopisnih i jarkih boja što čini sliku još realističnijom.

LG C6Za razliku od LED zaslona gdje LED pozadinsko osvjetljenje zatamni cijele njegove dijelove, svaki piksel na OLED zaslonu se može uključiti i isključiti neovisno o drugima. Zato OLED televizor tako pruža prikaz neograničenog kontrasta i najtamnije crne boje uz jasne ostale boje i sjenovite detalje, čak i kada su svijetli objekti odmah do dubokih, tamnih područja. Ova mogućnost osigurava da je slika prikazana u savršenoj crnoj i u živopisnim bojama što čini OLED televizor idealnim medijem za HDR sadržaj. Naime, HDR idealno upotpunjava OLED televizore zbog mogućnosti da se osvjetljenje podešava piksel po piksel što ove modele trenutno čini jedinim na tržištu koji nude ovakve performanse", stoji u priopćenju iz LG-ja.



"Dobitnik prestižne CES-ove nagrade ‘Best of Innovations’ i EISA nagrade u kategoriji 'High-End TV' je 77-inčni LG SIGNATURE OLED TV G6, premium uređaj koji predstavlja izvanredan podvig u području modernog inženjeringa i dizajna. Kako bi postigli moderan profil televizora koji će se uklopiti u svaki interijer, dizajneri su uklonili sve nepotrebne značajke, uklopili crno pozadinsko staklo te zvučnike koji usmjeravaju zvuk prema naprijed stavili unutar postolja. Druga LG-eva OLED perjanica za 2016. godinu je model E6, dobitnik prestižne nagrade za dizajn Red Dot ‘Best of the Best’. Upravo su G6 i E6 prvi LG-evi televizori koji imaju ovaj jedinstveni dizajn Picture-On-Glass s ultratankim OLED panelom od 2,57 mm, a dolaze sa sustavom soundbar zvučnika razvijenih u partnerstvu s audio pionirima harman/kardon koji osigurava da gledatelji čuju čisti, detaljan zvuk bez ikakve distorzije i jeke. Ovaj je sustav opremljen dodatnim wooferima koji pojačavaju snagu zvučnika", rečeno je još na LG-jevoj tiskovnoj konferenciji.