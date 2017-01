LG nakon šest godina prvi put u gubitku

Južnokorejski proizvođač informatičke, mobilne i kućanske opreme - LG objavio je poslovne rezultate za četvrti kvartal 2016. godine. Prema njima, LG je nakon šest godina pozitivnog poslovanja prvi put kvartal završio u minusu.



Naime, prema financijskim podacima četvrti kvartal LG je završio s gubitkom od 223,98 milijuna američkih dolara. Kako to obično biva, nakon ovolikih gubitaka potrebno je pronaći krivca za takvo stanje i čini se da su ga pronašli u svojem mobilnom odjelu.



Kao izgledni krivac za gubitke mogao bi biti tvrtkin prvi modularni mobitel G5 koji nije baš najbolje prihvaćen od strane kupaca. Dodatan problem je i to što je zbog modularnosti proizvodnja njegovog kućišta skuplja u odnosu na nemodularna kućišta.



Iako LG ne navodi konkretne brojke vezano u prodaju petice, nije teško za zaključiti da ista nije za pohvaliti se, što se najbolje vidi iz odustajanja od modularnog dizajna za ovogodišnji G6. Iako iz LG-a ne priznaju da je to glavni razlog slanja modularnih mobitela u ropotarnicu povijesti, već želju da šestica bude vodootporna kako bi bolje konkurirala na tržištu.



Budući da se šuška kako G6 neće imati Snapdragon 835, već Snapdragon 821 bit će zanimljivo vidjeti hoće li se trend gubitaka nastaviti i u ovoj godini ili je samo riječ o trenutnom, prolaznom stanju. S druge strane LG navodi kako je V20 dobro prihvaćen od strane korisnika što bi također moglo pomoći u financijskom oporavku.