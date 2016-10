LG odustao od modularnih mobitela, G6 imat će klasičan dizajn

Iako se u zadnje vrijeme dosta eksperimentiralo s modularnim mobitelima, a LG je jedan takav čak i službeno pustio u prodaju – LG G5, takav koncept ipak nije zaživio. Podsjetimo, Google je odustao od projekta Ara, a sada je sudeći prema novim informacijama isto napravio i LG.



Naime, iako se zadnjih mjeseci dosta šuškalo, (sam LG je također ohrabrivao takve glasine) kako će nasljednik G5 modela također biti modularan od toga po svemu sudeći na kraju neće biti ništa. Prema informacijama do kojih je došao korejski ET News, G6 će imati klasični dizajn, kakav je odlikovao modele prije „eksperimentalnog“ G5.



ET News navodi kako će dizajnom G6 podsjećati na V20, s tim da G6 neće imati dodatni zaslon, kakav je slučaj s V20 modelom. Ovo u neku ruku predstavlja iznenađenje jer su još prošlog mjeseca iz LG-a stizali signali kako će tvrtka nastaviti razvijati modularne mobitele još barem godinu dana.



Iako G6 po svemu sudeći neće biti modularan, ET News navodi kako neće biti ni dosadan jer za njega LG sprema funkcije kakve do sada nisu viđene ni na jednom mobitelu do sada. Koje su to funkcije za sada naravno nije poznato.