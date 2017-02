LG predstavio pametne satove s Android Wear 2.0 platformom

LG je predstavio nove modele pametnih satova zasnovanih na Android platformi. Točnije iz LG-a stižu dva nova modela Watch Sport i Watch Style čiji nazivi govore kojim su korisnicima namijenjeni – sportašima i modno osviještenima, a koji se temelje na Googleovoj novoj Android Wear 2.0 platformi.



Sportski model (Watch Sport) odlikuje se okruglim 1,38“ P-OLED zaslonom rezolucije 480 x 480 točaka i gustoće prikaza 348 ppi-a. Pogoni ga Qualcommov Snapdragon Wear 2100 čip i opremljen je s 768 MB (LPDDR3) RAM-a i 4 GB eMMC podatkovnog prostora. Nadalje tu je podrška za GPS, NFC, Wi-Fi, 3G i 4G LTE mreže.



LG Watch SportWatch Sport ima podršku i za Bluetooth (4.2 LE). Od senzora uz standardni žiroskop tu su još i barometar te senzor ambijentalnog svjetla. LG Watch Sport ima i zvučnik te mikrofon. Potrebnom energijom se napaja iz baterije kapaciteta 430 mAh, koja ima mogućnost bežičnog punjenja. Budući da je ovaj model namijenjen korištenju na otvorenim prostorima sat je i otporan na prašinu i vodu (IP68).



Model za modno osviještene ima nešto slabije specifikacije – zaslon je 1,2“ rezolucije 360 x 360 točaka i gustoće 299 ppi-a. Iako se temelji na istom čipom (Snapdragonu Wear 2100) Watch Style nije dobio podršku za 3G i 4G LTE mreže, ali mu je ostala podrška za Wi-Fi i Bluetooth. Također dobio je i manju količinu radne memorije –512 MB dok je podatkovni prostor isti kao i kod sportskog modela (4 GB).



LG Watch StyleBudući da ima manji broj opcija i potrošnja baterije će biti manja pa ga je LG opremio i slabijom baterijom od 240 mAh. Također Watch Style nešto slabije podnosi i doticaj s prašinom i vodom (IP67). No, on je ionako namijenjen korisnicima koji svoje aktivnosti više provode u zatvorenim prostorima, poput ureda, klubova i sl.



Prvenstvo kupnje imaju američki kupci kod kojih prodaja kreće od danas (10. veljače), kupci iz Europe i ostalih tržišta morat će se još malo strpjeti. Cijena na američkom tržištu se kreće od 249 USD za Watch Style (Silver i Titanium) do 349 USD za Watch Sport (Titanium i Blue). Watch Style bit će dostupan i u trećoj boji kućišta –Rose Gold koja će biti nešto skuplja –279 USD.