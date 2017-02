LG X power 2 - baterija za cijeli vikend

LG je dane do početka MWC 2017 sajma u Barceloni odlučio prikratiti predstavljanjem novog mobitela. Ne, ne radi se o očekivanoj šestici, već o znatno slabijem, ali mnogima možda jednako zanimljivom modelu –X power 2.



Glavna odlika ovog modela nije obaranje brzinskih rekorda već dugotrajnost baterije, zbog čega su pri izradi korištene i slabije komponente. Uređaj se odlikuje 5,5“ HD zaslonom (1.280 x 720 točaka) i osmojezgrenim SoC-om brzine 1,5 GHz.



Ovisno od tržišta na kojem će se prodavati imat će 1,5 GB ili 2 GB RAM-a te neovisno o tržištu 16 GB interne memorije. Kamere bi trebale zadovoljiti povremene fotografe (glavna 13 MP) i selfiste (5 MP). Što se tehnikalija tiče X power 2 dolazi s podrškom za Wi-Fi (802.11 B/G/n) i Bluetooh (4.2) tehnologije te podrškom za brzo punjenje baterije - punjenje baterije do 50% napunjenosti odvija se unutar sat vremena, a do 100-postotne napunjenosti unutar dva sata.



Kad smo kod baterije, LG posebno ističe njezin kapacitet –4.500 mAh za kojeg tvrdi da je dovoljan da provedete cijeli vikend bez potrage za punjačem. Prema navodima proizvođača – s punom baterijom X power 2 omogućava do 15 sati gledanja video datoteka, 14 sati korištenja navigacije ili do 18 sati surfanja internetom.



Softversku stranu uređaja čini Android OS starijeg datuma –Android 7.0 (Nougat). Dimenzije uređaja su 154,7 x 78,1 x 8,4 milimetara, a težina 164 grama. Po dolasku u trgovine bit će dostupan u četiri različite boje kućišta –Black Titan, Shiny Titan, Shiny Gold i Shiny Blue.



Uređaj će biti moguće vidjeti i na ovogodišnjem MWC sajmu.