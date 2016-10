Lice svakog drugog Amerikanca pohranjeno u bazi FBI-ja

Centar za privatnost i tehnologiju iz Georgetowna objavio je prilično iscrpnu studiju o policijskim tehnologijama za prepoznavanje lica u Sjedinjenim Američkim Državama. Štoviše, riječ je o zakonski nereguliranim tehnologijama i bazama podataka u kojima se pohranjuju podaci o licima građana SAD-a.

Prema podacima koje je ova institucija prikupila, čak 117 milijuna Amerikanaca može biti sigurno da se i njihovo lice nalazi u nekoj od takvih baza. To je slučaj ako se radi o punoljetnim osobama koje žive u nekoj od 26 saveznih država gdje FBI ima pristup podacima raznih državnih institucija. FBI najčešće prikuplja podatke iz registra vozačkih dozvola i osobnih iskaznica, i to na većoj razini nego što se to do sada činilo s otiscima prstiju ili DNA uzorcima.

Sva lica do čijih su slika došli na ovaj način u FBI-ju i policiji koriste za pretraživanje i uspoređivanje u istragama raznih kaznenih djela, a za to se koriste naprednim algoritmima za prepoznavanje lica.

No, nije najveći problem što organi reda imaju pristup milijunima fotografija vezanih uz identitete građana, nego što to čine – gotovo ilegalno. U SAD-u, naime, ovaj oblik vođenja baze podataka o stanovnicima nije reguliran i nalazi se u zakonskoj sivoj zoni. Pretraživanje ovih privatnih podataka, kao i njihovo pohranjivanje, odvija se bez striktnih pravila, pa se događa da se baze pretražuju i u slučajevima kada ne postoji istraga – ili pretraživane osobe nisu uključene u kaznena djela.

Agencije s najnaprednijim tehnologijama za prepoznavanje lica često su najmanje transparentne, te ne traže odobrenja za pregledavanje ovih podataka. Stručnjaci su u ovoj studiji predložili legislativu kojom bi se ova pitanja regulirala, te pozivaju zakonodavce da prilagode zastarjele zakone o privatnosti tehnologijama dostupnima u 21. stoljeću.