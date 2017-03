Liječenje raka česticama koje ga „guše“

Kad bi se pronašao pravi, kauzalni lijek (onaj koji otklanja uzrok) protiv raka značilo bi napraviti ga posebno za svakog pacijenta, za svaki pojedini slučaj. Sve stanice raka genski su izmijenjene tako da se počnu nekontrolirano dijeliti (maligna transformacija), no svaki rak ima stanice izmijenjene na svoj način. Drugim riječima, za svaki bi slučaj raka trebalo odrediti sekvenciju mutiranog genoma i prema njoj napraviti lijek. Ne samo da bi to bilo beskrajno komplicirano i basnoslovno skupo, nego bi pacijent (najvjerojatnije) umro ne dočekavrši lijeka.



Pa ipak, znanstvenici ne odustaju. Ako se već ne može pronaći kauzalna, može se iznaći djelotvorna simptomatska terapija– kako najtemeljitije i uz najmanju štetu po bolesnika uništiti nezdravo tkivo. Novu nadu u tom smjeru daje nedavno objavljeni znanstveni rad kineskih znanstvenika predvođenih profesorom Chenom Zhangom iz Šangaja. Njihovo je rješenje sasvim jednostavno: u oboljelo tkivo treba ubaciti nanočestice koje će potrošiti sav kisik i tako ugušiti bolesne stanice, ili – stručnije rečeno – liječenje se temelji na „deoksigenacijskom sredstvu za terapiju raka izgladnjivanjem“ (deoxygenation agent for cancer starvation therapy). Pa kako se to rak „izgladnjuje“?



Sve se temelji na jednoj svakom kemičaru poznatoj reakciji. Ako se naime magnezijev silicid, Mg 2 Si, stavi u kiselinu, iz njega će se razvijati silan, SiH 4 . Taj najjednostavniji spoj vodika i silicija, kemijski analog metana (CH 4 ), jako voli kisik: na zraku se sam od sebe pali! Tako nešto se doduše ne događa u vodi u kojoj je otopljen kisik, no SiH 4 svejedno reagira s njime pri čemu nastaje silicijev dioksid. Tako se postižu dva za tkivo raka pogubna djelovanja: silan mu oduzima kisik, a nastali silicijev dioksid („kremeni pijesak“) začepljuje kapilare kojih u tumorskom tkivu, zbog življeg metabolizma, ima više negoli u zdravom.



No još nismo odgovorili na pitanje koje je čitatelju jamačno prvo palo na pamet: kako magnezijev silicid razlikuje bolesno od zdravog tkiva? I opet je odgovor jednostavan. Tumorsko je tkivo kiselije od zdravog. Da budem sasvim jasan, krv je neutralna, zapravo blago lužnata tekućina (pH = 7,4) dok je pH tumorskog tkiva znatno manji, negdje oko 6,5. To znači da terapija magnezijevim silicidom „izgladnjuje“ samo bolesno tkivo, a pošteđuje zdravo. I još nešto. Popratne se pojave mogu zanemariti, jer magnezij oslobođen iz nanočestica je esencijalni element, a čestice silicijeva dioksida tako su sićušne da ne mogu izazvati trombozu – osim u kapilarama.



„Terapijska“ čestica velika je samo 100 nm, deset puta manja od bakterije. Sastoji se od smjese magnezijeva silicida i njegova oksida, a usto je obložena slojem polimera, polivinilpirolidonom (PVP). Pokusi u otopini su pokazali kako nanočestice mogu sav otopljeni kisik vezati za manje od dva sata, a oni u kulturi stanica (in vitro) da sprječavaju dijeljenje stanica. Ne samo to! Pregled stanica pod mikroskopom pokazao je da su im mitohondrije nepovratno oštećene. Ako znamo da su mitohondrije organele u kojima se odvija aerobni metabolizam („pluća stanice“), jasno je da se stanicama raka crno piše.

No što je s pokusima na tkivu, in vivo?



I te su pokuse proveli kineski znanstvenici – na miševima. Već nakon deset minuta uočen je pad razine kisika u tumorskom tkivu, dok je nakon tri sata tkivo ostalo sasvim bez njega. To je naravno imalo posljedice na rast tumora. Dok se nakon 16 dana miševima iz kontrolne skupine volumen tumora povećao osam puta, u skupini tretiranoj nanočesticama volumen tumora praktički se nije mijenjao. Ukratko, terapija kineskih znanstvenika može spriječiti rast tumora bez nuzdjelovanja koja prate kemoterapiju i radioterapiju.



No nije sve gotovo. Prvi je problem što kancerozno tkivo nije svugdje kiselo, pa stoga nanočestice ne djeluju jednako na sve njegove dijelove. Drugi je problem što se lijek, suspenzija nanočestica, može unositi samo izravno u tkivo, a ne intravenozno kao što se čini kod drugih terapija. Unatoč tome treba biti optimističan – zbog dva razloga. Prvi je razlog što bi se terapija mogla znatno usavršiti, a drugi se krije u riječi sinergizam. Iako tu riječ često čujemo iz usta političara, treba znati da nam dolazi iz medicine: sinergizam znači da kada se dva lijeka uzimaju zajedno oni djeluju jače nego kad se uzimaju zasebno. Drugim riječima, moglo bi se mnogo postići kombinacijom terapije nanočesticama s drugim metodama liječenja, primjerice radioterapijom.