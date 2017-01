Lijek u krvnoj stanici

Lijekovi su korisni otrovi, kažu farmaceuti, ili da parafraziramo oca farmakologije (i jednog od triju otaca suvremene medicine) renesansnog liječnika Paracelsusa iz 16. stoljeća: sve je otrov i ništa nije lišeno otrovnosti – samo doza čini razliku između lijeka i otrova. Točnije rečeno, razlika nije samo u dozi nego i mjestu na koje lijek dolazi i gdje djeluje: ono što smije na kožu ne smije u želudac…



Ne bih sad duljio. Ipak još treba reći kako lijekove znalci uspoređuju s čarobnim puščanim zrnom (magic bullet): on kao i ono treba pogoditi no i poštedjeti. Oko toga se sve vrti. Jer dosta je lako pronaći tvar koja djeluje kao lijek, mnogo je pak teže postići da ona ne bude i otrov. Treba ispitati deset do trideset tisuća kemijskih spojeva da bi se došlo do novoga lijeka, pa ni onda oni koji ga puštaju u prodaju nisu posve sigurni u njegovu bezopasnost. Jeste li primijetili da na uputama što se nalaze uz svaki lijek sasvim malo piše o njegovom sastavu i djelovanju, a mnogo, mnogo više o mogućim popratnim posljedicama?



Takvih će posljedica biti sve manje, a sve se čini da možemo očekivati i novu generaciju izuzetno djelotvornih lijekova. To govorim na temelju članka pomalo zakučastog naslova Phototriggered secretion of membrane compartmentalized bioactive agents (Oslobađanje svjetlošću bioloških agensa vezanih za membrane) koji je ove godine objavljen u engleskom izdanju njemačkog znanstvenog časopisa Agewandte Chemie. U njemu Robet M. Hughes i njegovih šest suradnika sa Sveučilišta North Carolina opisuju doista revolucionarnu metodu za „isporučivanje“ lijekova. Ukratko: lijek dolazi do bolesnog tkiva crvenom krvnom stanicom i u njemu se oslobađa djelovanjem svijetlosti.



Sve je, da tako kažemo, prirodno. Crvena krvna stanica (eritrocit) je normalan sastojak krvi, a i tvar za koju se lijek u njoj veže je prirodna. Riječ je naime o kobalaminu, poznatom i kao vitamin B12. Po čemu je taj vitamin poseban? Njegovu posebnost odaje dio imena „kobal“ . Taj vitamin naime sadržava kobalt, točnije njegov kompleks s porfirinskim prstenom, slično kao što je u hemoglobinu za porfirin vezano željezo. Kobalt je sa četiri valencije drži unutar prstena, dok je peta valencija vezana za atom dušika iz ostatka molekule. Po tome je posve nalik molekuli hemoglobina. Hemoglobin za šesto mjesto, okomito na prsten, veže molekulu kisika, ugljikova dioksida ili – nedaj Bože! – molekulu ugljikova monoksida, cijanida ili nekog drugog krvnog otrova. I u kobalaminu za to se, šesto mjesto vežu manje molekule, po kojima se razlikuju vrste vitamina B12. No umjesto “prirodnih” molekula na to mjesto mogu doći i molekule ljekovitih tvari. Pritom se stvara veza između kobalta i ugljika, veza Co-C.



Ono što je ovdje najvažnije je da veza Co-C puca kada ju se osvijetli. Kojom pak svjetlošću ovisi o strukturi onoga što je vezano. Vezujući za njega fluorescentnu boju BODIPY znanstvenici su je osloboditi iz eritrocita djelovanjem svjetlosti svjetleće diode (LED) valne duljine 660 nm. Iz kompleksa kobalamina s drugom fluorescentom bojom (Cbl-COL) to su uspjeli postići sa svjetlošću od 780 nm. Razlika valne duljine je bitna, jer je u prvom slučaju (780 nm) riječ o infracrvenom, a u drugom (660 nm) o vidljivom (crvenom) zračenju. Ne samo to. Znanstvenici su uspjeli postići i oslobađanje iz eritrocita za vitamin B12 vezanih citostatika metotreksata (Cbl-MTX) i paklitaksela (Cbl-PTX).



I sve bi bilo lijepo kao u snu da nije onoga zlatnog, da ne kažemo vražjeg pravila razvoja novoga lijeka: da bi se došlo do nove djelatne tvari treba istraživati dvadeset do trideset godina te potrošiti milijardu dolara. Za novu terapiju treba imati strpljenja. Svi pokusi o kojima pišu američki znanstvenici još se rade „u epruveti“ (in vitro), pa tek treba pričekati pokuse na životinjama (in vivo), a potom prva testiranja nuspojava na zdravim dobrovoljcima, a potom na terminalnim pacijentima. No dok čekamo ta istraživanja, o metodi zasad možemo reći sve najbolje. Lijek bi se ugradio u crvene krve stanice i u tom obliku pustio u krv. U oboljelo bi se tkivo potom ugradila svjetleća dioda da bi se lijek mogao po volji dozirati – koliko svjetla toliko i lijeka.