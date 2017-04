U Lisabonu najavljena IFA 2017 uz impresivne podatke o hrvatskom tržištu potrošačke elektronike...

Ovih nekoliko podataka zvučat će vam nevjerojatno. Prvo, Hrvatska je regionalni lider kada je u pitanju rast tržišta potrošačke elektronike, po pitanju vrijednosti isporučenih proizvoda, kao i količini, "per capita". Konkretno, s rastom većim od 15% u odnosu na isto razdoblje prije godinu dana (gleda se period od ožujka prošle godine do kraja veljače tekuće godine), Hrvatska je drastično bolja od Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije, BiH, Italije, pa čak i nešto udaljenijih zemalja poput Češke, Grčke, Bugarske... Štoviše, sličan rast bilježe tek Poljska i Rumunjska, od nama relativno ne tako dalekih zemalja u Europi. Dakako, razlog je nezasićenost tržišta zemalja, no eto, nije loše da i ta "nerazvijenost" ima neke pozitivne posljedice...



Drugi podataka koji će vas zacijelo iznenaditi je da se televizija, u prosjeku, svakog dana gledala 183 minute, po osobi, prema mjerenju obavljenom u 2015. godini, neovisno o tome na kojem se ekranu gleda. Televizor je tip ekrana koji i dalje prednjači, a količina minuta je još i veća kada joj se pridoda i podatak o korištenju streaming servisa poput Netflixa. Europljani su iznad tog prosjekas 235 minuta, no najmanje minuta bilježi baš europska zemlja - Island - njih 110. Najviše Saudijska Arabija - čak 404 minute.

Treća nimalo manje zanimljiva informacija vezana je uz globalno tržište mobitela. Ono, naime, i dalje raste. U 2015. je prodano globalno 1,32 milijarde mobilnih telefona. U 2016. 1,41 milijarda, u 2017. 1, 48 milijardi, a ove se godine očekuje da će biti prodano čak 1,55 milijardi mobitela u cijelom svijetu.



Sve ovo objavljeno je na događanju nazvanom IFA Global Press Conference 2017 koje je tijekom prošlog tjedna održano u Lisabonu. Organizatori događanja bili su Messe Berlin - ista ekipa koja stvara i najveći europski sajam potrošačke elektronike, IFA-u, kao i analitička kuća GfK - njihovi partneri.

Ovom skupu nazočilo je više od 300 novinara i partnera iz cijelog svijeta, a prisustvovale su i kompanije poput Samsunga, Philipsa, Sennheisera i mnogih drugih. Evo što smo još doznali od sve ove ekipe...



Prema kretanjima na tržištu i razvoju novih uređaja, u ovoj ćemo godini vidjeti rast popularnosti stiliziranih, atraktivno dizajniranih televizora, koji mogu uklopiti svoje tanke ekrane u zidove pomoću skrivenih magneta, ili biti u formi umjetničke slike. Za jednako kvalitetan zvuk bit će zaduženi tanki saundbarovi ispod ekrana ili vrlo tanki soundbase zvučnici ispod televizora. Također, bežična reprodukcija glazbe (preko Wi-Fi ili Bluetooth veze) nastavit će se razvijati, uz sve veću popularnost Google Cast tehnologije.

Bežične slušalice bilježe sve veću popularnost posljednjih godina, a na tržištu će se naći još veći broj modela s aktivnim sistemima za reduciranje okolne buke (active noise cancelling). Stereo glazbeni sistemi nastavljaju razvoj u digitalnoj domeni, pa će se na ovogodišnjoj IFA-i naći veliki broj novih modela koji podržavaju bežično povezivanje, ali i visokorezolutivne zapise.



Kao već etabliran standard, Ultra HD rezolucija nastavit će se razvijati pomoću HDR (High Dynamic Range) tehnologije koja osigurava izuzetnu razinu kontrasta i izrazito detaljnu sliku. Streaming servisi već nude filmove u HDR rezoluciji, a na IFA-i će biti predstavljene prve amaterske kamere sa HDR snimanjem i 10-bitnim kodiranjem piksela, što je do sada bilo rezervirano samo za profesionalne uređaje. Avanturisti će biti zadovoljni novim VR kamerama za mobilnu i stacionarnu upotrebu koje se približavaju profesionalnim standardima, uz posebne objektive od 360 stupnjeva kao dodatke za smartfon i VR naočare koje pružaju još bolju rezoluciju i veću ugodnost.

Još jedan od bitnih trendova bit će glasovna kontrola, bez obzira je li u pitanju, Alexa, Cortana ili Siri. Sve veći broj mrežnih uređaja podržavat će ovaj vid kontrole, a razvoj umjetne inteligencije dodatno olakšava stvari. Botovi i digitalni asistenti uče i pamte navike korisnika, pa će u sve većoj mjeri moći preuzimati kontroliranje uređaja u pametnoj kući – poput grijanja i klimatizacije, na primer. Ipak, ovo otvara pitanja sigurnosti, pa je očuvanje privatnosti najavljeno kao jedna od ključnih tema na predstojećoj IFA-i.



Konačno, svjedoci smo sve veće popularnosti pametnih uređaja koji se mogu nositi, a njihov razvoj nastavlja se nesmanjenom brzinom. Pametni satovi, fitness-narukvice i pametni telefoni opremljeni svim vrstama senzora sposobni su nadzirati kretanje i vitalne funkcije našeg tijela, a mogu se koristiti za zabavu, igranje, trening i medicinsku rehabilitaciju.

Za kraj - još jedan impresivan podatak. Tip uređaja koji je bilježio jedan od najboljih prodajnih rezultata u 2016. godini su - slušalice. Prodano ih je samo u Europi 29,8 milijuna. Ne stoje loše niti Bluetooth zvučnici - prodano ih je na našem kontinentu 13,3 milijuna. VR naočala je, pak, prodano "tek" 2,2 milijuna, a dronova 1,8 milijuna... Trendovske tehnologije, čini se, tek trebaju "uhvatiti vjetar" i postati tržišno bitne poput nekih koje koristimo već desetljećima...



Kako god da bilo - IFA 2017 će se održati u Berlinu od 1. do 6. rujna 2017. godine, a tijekom prve večeri sajma, tradicionalno, svečano će se uručiti i ovogodišnje EISA Awards nagrade za najbolje elektroničke uređaje na svijetu, u čijem žiriju je Bug jedini predstvnik iz Hrvatske.