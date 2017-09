Listopadski Bug - prijenosnici, al' elitni

Skoro pa jubilarni, 299-ti Bug za listopad donosi vam klasičnu jesensku temu broja – vodič za kupnju elitnih prijenosnika kojima ćete se šepuriti po školama i fakultetima, upravnim odborima, na placu i sličnim mjestima. Ideja vodilja pri odabiru ovoga puta je bila cijena od deset tisuća kuna ili viša, a ukupno nam ih je na test došlo 12. Zanimljivo je da najbolji, prema našim testovima i ukupnom dojmu, nisu istodobno oni najskuplji (ali ni najjeftiniji, da budemo iskreni) pa ukoliko i „novac nije u pitanju“, a tražite najbolje, savjetujemo vam pročitati što smo odabrali i kako smo ih testirali.



Posebna poslastica za hardveraše je i detaljan test: Ryzen 5 1600 i 1400 protiv Intelovih Core i5-7500 i Core i3-7350K. Radi se o procesorima iz onog najpopularnijeg, srednjeg segmenta u kojem se vodi najžešća borba za najbolji omjer cijene i performansi, a testiranja se, kako je već običaj, uhvatio Denis i to čak ne po kazni. Tražite li novi procesor za stolno računalo – pogledajte što autor ima reći na tu temu, čak i ako ste gađali kategoriju više ili niže od ovdje testiranih primjeraka.

Borba u srednjem segmentu - do posljednje lipe i herca!

Nije da vam nešto sugeriramo, ali odmah nakon testa procesora, dolazi i test hladnjaka i to Noctuinog trojca pravljenog baš za TR4 platformu koja ište hlada, a nakon testa hladnjaka detaljan test i prikaz na 16 stranica matičnih ploča s Intelovim X299 čipsetom.Govorimo o robi namijenjenoj prvenstveno entuzijastima u cjenovnom rangu od preko 2.500 kuna, pa ako ste od onih koji traže konfiguraciju „sani za ofis, Internet i igrice“– nije ovo tekst za vas. Samo za ozbiljnije mušterije.

Kako ohladiti Ryzen? Ima načina, ako ima volje



Od sajmova, ovoga puta nas s IFA-e u Berlinu izvještava Dragan Petric, koji je iz prve ruke mogao vidjeti koje su tehnologije trenutno u žiži interesa: VR, AI i ponajviše – AR, odnosno poboljšana stvarnost koja je kombinacija Microsoftovog pristupa AR-u i klasičnog VR-a. Puno teksta, a za one koji sa slovima nisu na ti – puno slika!

Što kažu Berlinci? VR, AR i AI, tvrdi Petric

Za ljubitelje kineskih mobitela iz najgornje klase, pak, detaljan test i prikaz „ubojice flagshipova“–OnePlus 5, za kojega Denis kaže da je „Android s okusom jabuke“. Može li kineski šampion parirati Galaxyju S8 i iPhoneu 8? Pitanje je više retoričko – naravno da može i to po vrlo povoljnoj cijeni.



Na koncu, opsežni test inače vrlo rijetko testiranog, a bitnog komada računalne opreme – igračkih stolica. Sve više trgovaca ih nudi na svojim cjenicima, raspon cijena bitno varira, a i kvaliteta. Koje su bolje, koje su gore, a koje su obične uredske stolice obojane u žive boje, saznajte na našem testu.

Na svaku smo sjeli! Nije bilo lako, ali dali smo si truda.

Na svaku smo sjeli, ne lažemo.Uz sve to, tu su i uobičajene rubrike Igara, Pitanja i odgovora, pisama čitatelja i sve ostale na koje ste navikli i DVD sa tisućama programa raznih vrsta.



Ugodno čitanje i komentiranje na forumu! Test jeftinih dronova - Zagorčajte i vi život susjedima!