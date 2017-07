Ljetni dvobroj Buga nudi akciju u raznim oblicima

Mobitele jedva da više ispuštamo iz ruku, a u ljetnim mjesecima, kada većina nas putuje nekamo, još i više dobivaju na značaju, često i potpuno zamjenjuju računala dok smo u pokretu ili negdje na ljetovanju. Stoga smo i ovog ljeta za središnju temu dvobroja izabrali pregled aplikacija za smartfone.

Kako se ne bismo ponavljali i nizali većini dobro znane najpopularnije programe, potražili smo vrhunske aplikacija koje su manje poznate široj publici. Autor teme broja je Matija Gračanin, koji već godinama na Bug Onlineu održava rubriku “app dana”, u kojoj baš svaki dan predstavi neku novu, zanimljivu aplikaciju. On odlično poznaje cijelu scenu i aktivno prati sve novo što se pojavljuje u ponudi. Ali kako bi izbor programa u temi broja bio doista reprezentativan i što manje subjektivan, svi članovi redakcije sudjelovali su tako da je svatko od nas napravio listu manje poznatih programa koje, svatko od nas, iz nekog posebnog razloga, često koristimo i stoga bismo vam ih preporučili. Tako je Matija dobio vrlo osebujnu listu iz koje je probrao najbolje naslove za objavu u ovom netipičnom pregledu top programa, pa se nadamo da će i za većinu vas biti zabavan i zanimljiv izazov prelistati opise i na kraju odabrati ponešto za sebe i instalirati na svoj mobitel.

Odnedavno je u nas dostupan povoljan način zakupa flat-rate pristupa Internetu preko mobilnih mreža. To nas je potaknulo da napravimo test 4G routera dostupnih u nas. Kada smo o tome pisali na webu bio je veliki interes publike, pa je neupitno koliko je bilo potrebu obraditi takvu temu. Davor Šuštić, kao i inače, to je obavio maestralno - objasnio je sve onima koji pojma nemaju o čemu je uopće riječ, ali i znalcima pripremio obilatu količinu informacije koje do sada nisu mogli tako lako saznati. Ako zatrebate i neke dodatne podatke, posjetite naš forum, tamo se još mnogo toga može doznati i naučiti.

U ljetnom duhu je i veliki usporedni test akcijskih kamera koje je Mario Baksa temeljito iskušao u praktičnom radu. Bogata je ponuda raznih modela, i ako ne raspolažete raskošnim budžetom, teško da se možete sami snaći i lako odabrati uređaj prema svojoj mjeri. Sve više ljudi koristi akcijske kamere, a mladima su one prvi izbor za snimanje ljetnih provoda ili sportskih aktivnosti. Postale su najbolje rješenje i za fotografiranje i za snimanje dokumentarnih videa, bilo za osobne potrebe ili za javnu objavu, pa čak i profesionalnu primjenu.

Kao poseban bonus donosimo i recenziju GoPro Karme, kompaktnog drona koji je namijenjen letenju s kamerom HERO5 Black. Skupa igračka, prelijepog dizajna.

Uspjeh Raspberryja Pi potaknuo je mnoge proizvođače da izbace na tržište neko svoje slično rješenje. Guru za tu tematiku Ivan Voras ovaj put upoznaje nas s malim računalom LattePanda, kojem je najvažnija značajka baziranost na Intelovom procesoru Atom.

Nakon dugo vremena oživjeli smo rubriku samogradnja, za koju ovaj put piše Radoslav Dejanović, kojega se možda neki sjećaju iz samih početaka Buga, kada je bio naš redoviti suradnik (a poslije se godinama profesionalno bavio Linuxom). On je nabavio Google Voice Kit, jeftinu verziju digitalnog asistenta, koji morate sami složiti i potom staviti u funkciju. Koliko je to zahtjevno i kako Google Voice funkcionira, saznat ćete iz Radoslavova teksta.

Uz dvorboj Buga tradicionlano dolaze i Vipnetovi kuponi, koji donose po 500 kuna popusta kod kupnje Samsung Galaxy S7 edge i Huawei P10 mobitela te isto tako i kod odabira Acer Aspire ES1 13,3". Više o svemu uskoro i na Bug Onlineu.

Prije odlaska na godišnji odmor planiramo vam pripremiti novi Bug[2], naše posebno ljetno, digitalno izdanje. Stoga nemojte zaboraviti početkom kolovoza potražiti na www.bug.hr informaciju gdje i kako možete, potpuno besplatno, preuzeti ljetni Bug[2].

Sada da smo na novom bug.hr-u (koji upravo ovih dana interno intenzivno testiramo) jednostavno bismo ovdje ubacili video s facebooka i rekli vam - pogledajte kako izgleda novi Bug i što sve sadrži. To nam ovaj stari web ne omogućava, pa zato evo samo linka koji će vas izravno odvesti na Facebook video "listanja novog Buga".

Novi Bug od danas je dostupan na svim kioscima, a u digitalnom obliku na webu, iPadu i Windows 10 uređajima.