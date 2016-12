Za ljubitelje drugačijih kućišta - X-Frame 2.0

Za ljubitelje nešto drugačijih računalnih kućišta tvrtka In Win pripremila je kućište naziva –X-Frame 2.0. Kao što sama oznaka sugerira radi se o modelu iz druge generacije dok je prva generacija X-Frame kućišta predstavljena na ovogodišnjem Computex sajmu.



Kao što je vidljivo sa same fotografije kućište nema okolne stranice, što je riješilo problem pristupa komponentama, ali i sa odvođenjem toplog zraka iz unutrašnjosti. Kućište omogućava ugradnju matičnih ploča od Mini-ITX do E-ATX formata, a zahvaljujući otvorenom dizajnu može primiti grafičke kartice do dužine do 385 milimetara i neograničeno visoke procesorske hladnjake.



Kućište omogućava ugradnju do dva 2,5-inča HDD-a ili SSD-a te do četiri 3,5-inčna i jednog 5,25-inčnog uređaja. Za komponente unutar ovog kućišta predviđeno je vodeno hlađenje komponenti s do tri 120-milimetarska ventilatora te jednog 360-milimetarskog radijatora.



S prednje strane nalaze se Power tipka te USB (3x USB 3.0, 1x USB-C) i audio konektori. Uz kućište stiže i posebno dizajnirano kilovatno napajanje –SI-1065. Kućište je dimenzija 640 x 483 x 330 milimetara, težine 15,5 kilograma, može stajati u vodoravnom ili okomitom položaju te se rotirati za 360 stupnjeva.

In Winovo X-Frame 2.0 kućište dostupno je u tri različite kombinacije boja –crveno-crnoj, bijelo-plavoj, te crno-zelenoj. U sva tri slučaja cijena je ista–1.499 eura.

Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.