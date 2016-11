LTE-A Pro i G.fast u HT-u

Hrvatski Telekom predstavio je prvi u Hrvatskoj najnovije tehnologije LTE-A Pro (4,5G Pro) i G.fast, koje razvija zajedno s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) te s kompanijom Nokia Solutions and Networks. Riječ je o tehnologijama koje omogućuju prijenos podataka brzinama većim od jednog gigabita u sekundi što otvara prostor za razvoj niza novih usluga, poput proširene stvarnosti te upravljanja automobilima i kućanskim aparatima na daljinu.



“Danas smo predstavili tehnologije koje će oblikovati razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. Gigabitne brzine u 4G mobilnoj mreži postaju stvarnost čime se otvara put razvoju nizu uzbudljivih aplikacija koje će oblikovati našu svakodnevicu na potpuno novi način poput virtualne i nadopunjene stvarnosti. Također, pokazali smo da uz optičke mreže koje intenzivno gradimo, putem postojeće bakrene telekomunikacijske infrastrukture koja postoji do svakog kućanstva u Hrvatskoj možemo omogućiti gigabitne brzine pristupa Internetu“, rekao je Boris Drilo, koji obavlja poslove člana Uprave HT-a za tehniku.



LTE-A Pro (LTE Advanced Pro; 4,5G Pro) omogućuje da se podaci skidaju s mobilne mreže brzinom do jednog gigabita u sekundi, što je četiri puta brže od najvećih brzina koje su sada na raspolaganju korisnicima u Hrvatskoj. G.fast tehnologijom moguće je, uz korištenje kratkog odsječka bakrene mreže, postići brzine pristupa fiksnom Internetu usporedive s optičkim pristupom – od 500 megabita do 1 gigabita u sekundi.



„Vrlo smo zadovoljni i ponosni na ostvarenje zajedničke suradnje s Hrvatskim Telekomom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva, nositeljima inovacija u Hrvatskoj. G.fast i LTE-A tehnologije koje je razvila Nokia otvaraju nebrojene mogućnosti za uzbudljive nove usluge koje pridonose poboljšanju načina svakodnevnog života i rada“, rekla je Nives Sandri, članica Uprave Nokije u Hrvatskoj.



Prezentacija novih tehnologija održana je na zagrebačkom FER-u, s kojim HT ostvaruje sve veći broj zajedničkih projekata, što je potvrđeno i nedavnim potpisivanjem sporazuma o suradnji. Tehnološko liderstvo jedna je od ključnih konkurentskih prednosti Hrvatskog Telekoma i prostor da se najkvalitetnijim ljudima iz STEM područja ponudi najbolje mjesto za rad, rast i razvoj uz tehnologije budućnosti, kao što su LTE-A Pro i G.fast.