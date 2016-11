Luksuznija usluga UberSELECT od danas u Zagrebu

Svjetski popularna (ali i kontroverzna) aplikacija za alternativni način prijevoza u gradovima, Uber, u Zagrebu je danas proširio svoj asortiman dostupnih usluga. "Nastavljamo nuditi sigurnu, pouzdanu i povoljnu opciju kretanja kroz grad, ali od danas uz dodatnu udobnost i kvalitetu. Upravo zato predstavljamo našu novu uslugu UberSELECT" – poručili su iz Ubera.

Kada korisnik naruči UberSELECT, može očekivati najbolje ocijenjene vozače te novija i prostranija vozila srednje klase, kao što su VW Passat, Audi A4 ili Škoda Octavia. U njima će biti više prostora za udobniju vožnju do 4 putnika, prijevoz dodatne prtljage, a UberSELECT vozit će samo najbolji Uberovi vozači.

Dakako, ova usluga je nešto skuplja od UberX usluge koja je do sada bila jedina dostupna u Zagrebu. Start vožnje i dalje iznosi 6 kuna, no cijena po kilometru iznosi 4 umjesto 3 kune. Naknada po minuti skuplja je za 20 lipa i na UberSELECTu iznosi 60 lipa, dok je minimalni iznos vožnje 15 kuna. Dodatno, fiksna cijena vožnje od i do Zračne luke Zagreb na UberSELECTu iznosi 120 kn kada vožnja započinje sjeverno od rijeke Save, a 90 kn južno od Save.

Obje se usluge naručuju unutar iste aplikacije, gdje je samo potrebno klizač pomjeriti sa UberX na Select – i luksuznija vožnja može započeti.

Napomenimo da iznad UberSELECT opcije u svijetu postoji i još jedna stepenica – UberBLACK, gdje po putnika dolazi luksuzno vozilo još više klase, poput limuzine ili luksuznog terenca, redovito crne boje, kako bi se povećao dojam otmjenosti. Dakako, ova usluga je i najskuplja koju Uber nudi, a kod nas još uvijek nije dostupna.