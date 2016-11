MacBook Pro 2016: Problemi s grafikom

Krajem prošlog mjeseca Apple je predstavio nove 13“ i 15“ MacBook Pro prijenosnike koji i nisu pokupili previše simpatija. Najčešći prigovori su upućeni na uklanjanje svih portova osim najnovijeg USB-C porta koji je ovisno o modelu zastupljen s dva (13“) odnosno četiri porta (15“).



No, mjesec dana kasnije čini se kako nedostatak portova i nije najveći problem s novim MacBookom Pro. Naime, dio kupaca 15-inčnog modela je primijetio određene probleme s grafikom (Radeon Pro 450 i Radeon Pro 460), koji čini se nisu softverske (driveri) već hardverske prirode.



Problem se manifestira kroz artefakte, treperenje slike te kao iskrivljavanje boja. O ovom problemu kupci su se raspisali i na forumu internetske stranice MacRumors, a stranica 9 to 5 Mac je pokrenula i anketu kako bi doznala koliko je spomenuti problem čest.



Rezultati ankete govore kako je probleme s grafikom do sada osjetilo 1.856 korisnika, od kojih najveći broj, njih 764 (41,16%) ima 15-inčni MacBook Pro s Radeonom Pro 460. No, anketa otkriva kako probleme s grafikom imaju i ostali modeli MacBooka Pro 2016– 13“ i 15“ modeli s i bez Touch Bara.



Jedan od kupaca je primijetio kako do problema s grafikom dolazi dok koristi Adobeove alate – Premier Pro i Media Encoder, dok je drugi primijetio da mu problemi s grafikom počinju tijekom sinkroniziranja većeg broja fotografija pomoću Appleove aplikacije Photos.



No, istine radi treba napomenuti kako anketa navodi kako 1.625 kupaca nije naišlo na nikakve probleme sa svojim novim MacBookom Pro. Za sada nije u potpunosti jasno o kakvom je problemu riječ, dok jedni navode kako je krivnja na driverima, drugi među kojima je i jedan Appleov tehničar smatraju kako je riječ o hardverskom problemu.