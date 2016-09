macOS Sierra ne voli pirate

Apple je nedavno izdao novu inačicu svog operativnog sustava za desktop i prijenosna računala –macOS Sierru. Osim, novog naziva te pokoje nove mogućnosti nova inačica OS-a donijela i glavobolje ljubiteljima piratskog softvera.



Naime, pokazalo se kako novi OS ne voli piratske programe, odnosno kako pojedini generatori serijskih ključeva koji su "do jučer" radili, pod Sierrom više ne rade. Nakon što se pokuša pokrenuti generator ključeva na zaslonu se pojavi poruka o grešci - "Termination Reason: EXEC, [0xc] This UPX compressed binary contains an invalid Mach-O header and cannot be loaded"



Prema stranici Mac Kung Fu problem je u aplikaciji UPX (Ultimate Packer for eXecutables) koja je otvorenog koda i koju zbog toga pirati često koriste za distribuciju svojih generatora ključeva. Pirati nakon upotrebe generatora redovno pokušavaju izbrisati svaki trag svog postojanja na računalu što "zbunjuje" Sierru i zbog toga dolazi do grešaka.



Korisnici ovakve vrste softvera se za sada najviše bune na generatore ključeva koje potpisuje piratska grupa CORE. No, kako navodi torrentfreak, Apple je trenutno dobio bitku, ali ne i rat. Developeri aplikacije već rade na novoj inačici UPX-a (3.92) koja će omogućiti ispravan rad i na macOS Sierri, čime će ujedno biti omogućeno i kreiranje novih generatora.



Pirati također nisu čekali skrštenih ruku već su kontaktirali hakera pod nadimkom –zerocoolroot koji je navodno pronašao rješenje.